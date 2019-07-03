BB是否健康聪明要看这几个部位？别傻了才不是！

宝宝出生后，相信所有的家长都希望孩子能健健康康地长大。带着这种期望，不少家长会从老一辈哪里听来各种俗话，加上对宝宝身体的某种特征，做出有没有福气、聪不聪明的判断。只是这些判断都是对的吗？有没有科学依据呢？今天育姐就来给大家整理下，看看哪些才是对的，哪些只是无稽之谈！

一、头旋

有的宝宝长了两个旋，有的只有一个，还有的顺时针长，有的逆时针长。于是民间出现了各种俗语：

一旋横，二旋宁，三旋打架不要命。一旋好，二旋坏，三旋死得快。

但其实旋其实就是身体的特征之一，就像指纹。人类长头发主要是为了保暖和隔离，因此需要在短时间内铺满整个头皮。宝宝在胚胎时期，头发从某个点开始产生，接着以螺线模式逐步开拓自己的势力范围，最终就形成了旋。有的人生发点不止一个，就有多个旋。至于旋的位置，只是因为宝宝在妈妈肚子里，受的地心引力和地球自转形成的倾斜轨迹。爸妈们不要再把聪明不聪明或者性格强加在宝宝的头旋上啦，只是心理暗示没有科依据哦。

爸妈与其纠结孩子头上长了几个旋，不如多给孩子一点夸奖，这样的心理暗示才能让孩子对自己更有信心哦。

二、指甲

宝宝手指甲上有几个月牙，月牙越多宝宝越健康？育姐曾经也对此深信不疑，抱着自己孩子数月牙，还担心这数量不够可怎么办。

翻阅资料后才得知，指甲的生长靠的是底部的甲基源源不断地制造角蛋白单细胞。新生的角蛋白细胞是白色的，也就是“月牙”。随着时间的变化，上访的角蛋白细胞会逐渐由白色变透明色、质地变硬，成为指甲。

只要你有指甲，就一定会有月牙。有时候看不见月牙，只是指甲甲基的位置比较靠下，距离指甲比较远，月牙被全部或者部分盖住，和健康真的没什么关系。

所以不用再拿自己孩子的月牙数量和别人家比啦，没什么意义。但是自己和自己比还是很有意义的，一旦发现月牙起了以下变化，那可就得注意：当循环和营养出现问题时，月牙边缘可能会变得模糊、变小或消失；缺乏某些微量元素时，还会引起颜色形态的改变。总之情况突变可能就预示着身体某方面起了变化，去医院做个检查比较安心。

三、耳仓

许多长辈看到宝宝耳朵上的小孔会把它叫做“耳仓”，并认为“金仓银仓，不如耳仓，吃喝不愁”。但其实在医学上这属于先天性耳前瘘管，属于孩子发育不全导致的一种沟壑。外面看起来只是个小孔，里面结构却很复杂，有各种分支。一旦被分泌物堵塞就可能发炎，用手挤压还会有白色皮脂有异味的分泌物，宝宝会感觉瘙痒不适。

曾有个男孩疼痛9天后才送医院治疗，手术治疗病情才好转。家长其实可以在发现时就带孩子做个简单的儿科手术，越早治疗，创伤越小。家长平时护理要注意不用手揉、挤压小孔，保证宝宝耳部周围干燥清洁。如果有水，用棉签擦拭即可。

四、舌头

有句谚语：说小孩舌头伸出门，一辈子不成人。情况真的这么吓人吗？是不是有的妈妈回想起自己孩子也挺爱把舌头伸出来的？担心总伸出舌头，以后舌头会又大又肥，影响外表，或是伸不回去怎么办···

这些担心其实有些多余，因为孩子到了口欲期，嘴巴的神经发育得比手部块。所以他们喜欢用嘴巴去探索世界，会做出许多口唇动作，比如吐泡泡、伸舌头、咀嚼东西等。并且宝宝2个月后唾液腺就会开始分泌，他会用舌头去舔接着就出现吐舌头的现象。只要宝宝没有同时出现便秘、喝不下奶、精神不振等其他情况，就不用太担心啦。

注意，从吐舌头的颜色的确能看出宝宝的健康情况。比如健康宝宝的舌头是大小适中，柔软、淡红润泽、伸缩活动都很自如的。如果有异味或者舌苔厚白。红肿，那么有可能是上火，可以适当多喂点水。

还有一种较为特殊的情况，家长可以现在就让宝宝伸出舌头来看看。某些宝宝的舌头伸出来是w形的，或者很难吐出来，这意味着孩子的舌尖被舌头下方的筋膜牵扯得厉害，也是俗称的“舌系带短”。

舌系带短的五种表现

1.舌尖部不能伸出口腔，不能卷舌上翘或伸出时呈W形状。

2.哺乳时不能裹住奶头，还可出现吧嗒、吧嗒的声响。

3.卷翘舌发音不清晰。

4.舌系带牵扯下牙槽嵴使下前牙产生间隙。

5.舌系带中下部分常易形成白色溃疡。

有以上症状的宝宝，家长请带着去医院检查和及时做手术哦。

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