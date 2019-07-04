暑假到了，很多孩子都积食了！赶紧暂停这6种食物

暑假到了，孩子们可是爽歪歪了。爷爷喂一口，奶奶喂一口，平时不让孩子吃的薯片、零嘴都让宝宝吃了个爽。话说这暑假期间天气炎热，宝宝运动量又少，一个不留神就容易让宝宝遭了秧！积了食！

咱们今天就来聊聊，宝宝积食了该怎么办？

如何判断宝宝是不是积食了？

如果发现宝宝出现下面的症状，爸爸妈妈就要考虑宝宝是不是已经积食了：

1.厌食：前段时间宝宝还胃口大开，可现在食欲却没那么好了。饭入口后久含不呑，吃一顿饭要很长时间。

2.消化不好：容易腹胀、大便硬结或腹泻。

3.睡眠不好：宝宝睡觉时烦躁易哭，难以入睡或睡不安宁。中医上讲，食不好，而寝不安。

4.口气不佳：宝宝鼻梁两侧发青、舌苔又厚又白，还能闻到呼出的口气中有酸腐味。

严重的积食会引起恶心、呕吐、厌食、腹痛、口臭、发烧、精神萎靡等症状。

宝宝积食了怎么办呢？

1.调整饮食结构

很多妈妈说，我家宝宝根本不爱吃东西，哪里会吃得多呢。你家宝宝不吃饭，但是小零食不停嘴，各种糖果、紫菜、小饼干，吃了这些重口味的零食，宝宝肯定不爱吃饭啊，这俗称“生积”。

暑假期间不管是大鱼大肉还是零食吃得太多，宝宝都很容易出现积食现象。建议给宝宝少吃或不吃高蛋白食物，暂停两三天肉类食物，多吃些清淡蔬菜水果，山楂就可以很好地减轻宝宝消化负担。

2.多多运动促代谢

运动可以增加能量消耗，加快新陈代谢，还能促进宝贝肠胃蠕动。所以增加运动量也可以很好地消积化食、改善便秘。平常要多带宝宝外出活动，多跑多跳哦！既有利于健康，还能促进亲子感情哦~

3.推拿按摩助消化

宝宝出现积食的症状是由于食物停留在宝宝体内得不到消化。家长可以使用按摩的办法促进宝宝消化系统的运行，增强消化能力。

这里有几种妈妈们比较推荐的按摩方法，大家可以试一试哦~



清大肠经



分阴阳腹



摩腹

积食后，这6种食物都别给宝宝吃！

1.骨头汤

中国有句俗话叫做—原汤化原食。很多家长都会用骨头汤给宝宝消食，以为这样可以“以毒攻毒”，但实际上像骨头汤这种油脂类的浓汤根本不能助消化，喝了反而会增加消化的压力，造成胃动力减弱。

3.油脂高的肉类

我们都知道食物里的脂肪是最难消化的，而像红烧肉、油炸食品中都含有大量的油脂。宝宝吃了之后油脂挂在胃壁上，容易造成胃粘膜损伤。

3.胀气的食物

已经积食的宝宝就不要再吃一些硬质难以消化的食物了，比如高蛋白的肉类和菇类，还有洋葱、大豆和蒜苗之类的食物会引起肠胃胀气，加剧宝宝积食的不适，所以也应该避免这类食物。

4.汽水

汽水这种碳酸饮料孩子们都非常喜欢喝，因为这类饮料是酸性的，喝了会加重胃酸过多的症状，饮料中的气体也会加重宝宝胀气的情况。所以在宝宝肠胃不适的情况下，汽水就别再喝了。

5.药材等大补汤

有些宝宝积食后会出现发烧、精神萎靡等症状，家长们以为孩子是身体虚，反而喂一些非常有营养的人参、虫草、燕窝等大补食材。但实际上，这些营养过剩的食物反而会加剧宝宝的积食症状，而且这些药材中含有比较多的激素，很多孩子吃了体热过高流鼻血，常吃也会加速生长发育，造成孩子性早熟。

6.鸡蛋牛奶要少量

鸡蛋和牛奶中都含有高蛋白。蛋白质本身就消化慢，如果宝宝早已积食，吃这些是不能改善消化不良的症状的。如一定要考量营养方面，建议用炖蛋或蛋花汤比较好。

还想提醒各位妈妈的是，不光是暑假，平时也要注意从小培养宝宝良好的饮食习惯，让宝宝少吃没有营养的零食。有些妈妈因为担心宝宝错过正餐饿肚子，就给他准备很多零食，绝对是有百害无一利的！

少吃点、会食疗；动起来、懂推拿。宝宝积食就不怕不怕啦~ 赶快分享给家人看吧！

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