天哪！2岁半女童近视900度，原是它惹的祸

电子产品给我们生活带来很多便利的同时，也让不少人都沉迷其中，就比如有人可以连续刷抖音好几个小时。成人尚且控制不住自己，更何况是孩子，生活中就有不少孩子，沉迷手机无法自拔。

成人沉迷手机可能是影响工作或者休息，而小孩子看手机则会影响到生长发育，尤其是眼睛的发展。近日江苏扬洲一个2岁半的女童小曼，因为经常看手机双眼近视900度，而且是不可逆的那种！

给小曼治疗的刘医生表示，刚看到孩子的时候，发现她总是习惯性皱眉头、眯眼睛，其家长表示出现这个症状已经快一年了，不过都以为只是孩子的坏习惯没太在意，没想到一检查竟然已经近视这么严重。

而小曼之所以会出现这种情况，是因为家长过分宠溺，放纵孩子看手机，而且因为每次看手机的时候，小曼都非常安静，家长们也偷懒故意让她看很长的时间。正是由于过早并且长期使用手机，导致小曼双眼重度近视。

2岁半就900度，基本上这辈子都没法脱离酒瓶底眼镜了，不知道小曼长大以后，会不会恨自己的爸爸妈妈！

带孩子非常辛苦，所以不少家长在想偷懒的时候，会给他们玩会游戏；带孩子出门的时候，为了避免他们吵闹，会让他们看会动画片……电子产品似乎变成了孩子的另一个保姆，只需要打开就能让孩子安静好几个小时。

记得有一次去外面吃饭，隔壁一家人在吃饭，非常开心；桌边儿童餐椅上坐着个2岁左右的孩子，正在刷抖音，看到喜欢的就多看两遍，不喜欢的就直接划掉，娴熟的样子一看就是老手。

而对于孩子玩手机的事情，大人们似乎还很开心，期间我听到类似的话：“我大侄子真的聪明啊，这么小手机就玩得这么溜，比我强多了~”于是这么个刷抖音的孩子被众亲戚捧成了天才，孩子的父母也非常自豪。

可是，这么早让孩子接触电子产品真的好吗？能刷抖音就是天才了吗？并不是，孩子对电子产品的依赖只能体现出你的懒惰，而孩子会为此付出太多代价。

所以说千万不要给孩子玩手机，至于已经沉迷的孩子，则要想办法赶紧把他们拉出来，时间越久陷得越深：

1.父母要做好榜样

很多孩子迷恋手机，是因为父母总是手机不离身。孩子会很好奇这是什么东西，让爸爸妈妈不理自己天天看着它，并且也希望从手机中去获得一些什么来满足自己的好奇。所以想要孩子不迷恋手机，家长们就要从我做起，不要在孩子面前玩手机，而是尽量营造读书的环境，这对于他们的成长非常有利。

2.多抽时间陪孩子

爸爸妈妈不愿意陪自己，我只能去玩手机！很多时候，孩子沉迷手机是因为家长的冷漠，所以平常应该多陪孩子进行一些互动游戏，不仅能培养亲子关系，还能发展他们的心智，同时也能忘记手机。

3.培养孩子自控力

任何人对于自己感性的事情，都会玩的忘乎所以，当父母叫停的时候，他们会非常难受，有些甚至因此发脾气。所以平常家长要多培养孩子的自控力，比如孩子要看动画片，那么就提前约定好观看时间，时间到了就立即停止，这样就能逐渐培养他们的自控力。

4.父母不能疏忽

在孩子向家长索要手机的时候，大家可能因为有其他事情忙而同意他们的要求，慢慢的孩子会故意选你比较忙的时候跟你要手机。当孩子索要手机时候，要合理引导他，比如可以让孩子帮你做家务，或者转移他们的注意力，比如给他们一些玩具、绘本等等，必要的情况下，要暂时放下手中的事情陪陪孩子。

5.培养阅读习惯

尽量不要让孩子闲着没事做，因为他们在无聊的时候很可能就冒出玩手机的念头。建议大家都给孩子准备一些有趣的绘本，让他们有事做，而大人们也要找些书籍和孩子一起看，孩子看到爸爸妈妈都在看书，自己也会乐在其中。时间久了孩子就会有良好的阅读习惯，这对于他们将来的学习也非常有利。

6.暂时没收手机

针对已经沉迷其中的孩子，妈妈们一定要没收孩子玩手机或者其它电子产品，这样可以很快把他们从漩涡中拉出来。不过需要提醒的是，没收相关物品的时候，要适当找一些理由，否则很容易导致孩子出现逆反心理。

带孩子还是要多用点心，你付出多少才能收获多少！

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