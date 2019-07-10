你那么年轻为什么不生二胎？深扒当代父母的苦衷

虽然二胎政策开放，但对于很多已经有孩子的年轻夫妻而言，根本不愿意再生二胎，除了钱的原因外，还因为这些原因：

担心生活质量下降

现在生养一个孩子需要大量的金钱，对于经济情况一般的家庭来说，生一个已经是不小的负担，如果再生一个，经济上压力重重，而现有的生活质量也会随之下降，对孩子来说也是极其不负责任的。

耽误到工作前途

有些女性属于事业型女性，怀孕生子对工作会有不小的影响。因此，为了不影响工作，有些女性选择不再生育二胎。

分娩的痛苦不愿再承受

随着经济的发展，医疗水平也在不断提高，但生孩子还是有一定的危险性的。分娩时的痛苦更是很多女性都不愿再尝试的，为了不再受苦，所以不会选择生二胎。

影响夫妻生活

从怀孕到分娩再到产后恢复前前后后需要一年的时间。在这段时间内，大多数夫妻为了孩子的健康，并不会同房，但如果长期如此，很可能会影响到夫妻感情。

害怕一碗水不能端平

有了二宝之后，为了照顾小的，父母大部分精力都会转移到二宝身上，这便会忽略大宝，这也会让大宝觉得父母有了二宝后就不再爱自己、不关心自己，这也是父母所担心的。因此，夫妻才不愿意生二胎。

生孩子对当代家庭来说是件大事。在决定生宝宝之前最好夫妻双方要考虑清楚，看看自己的经济条件或是身体各个方面是否允许，以免影响日后生活。

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