小孩感冒咳嗽吃什么好的快？推荐这三个食疗方

小孩在成长的过程中，难免会碰上点小毛小病，其中感冒咳嗽甚是常见。而治疗小孩感冒咳嗽有很多种方法，其中食疗方法就很安全有效。那么，小孩感冒咳嗽吃什么好的快？下面育姐就给大家介绍一下。

小孩感冒咳嗽吃什么好的快？

小孩感冒咳嗽，不妨试试以下几个食疗方，很有效哦~

1.白果+红枣

白果性平，具有固肾、定咳喘的作用，对孩子反复感冒、发烧、咳嗽具有很好的疗效。红枣性温，具有健脾胃、补气益气之功效。此方适合给2岁以上孩子食用。

具体做法：将3颗白果和3颗红枣放入锅中，加大半碗水，开中火烧10分钟即可出锅。让孩子每天晚上睡觉前吃。注意，一定要控制好白果和红枣的量，不能超过3颗，以免造成小孩气滞、上火。

2.蜂蜜+核桃+芝麻+红枣

这个食疗方非常适合给大一点的孩子食用（注意，一岁以内的孩子不能吃蜂蜜），它除了能缓解孩子哮喘、支气管炎、久咳外，还能有效缓解小孩便秘。另外孩子长期服用，还可以增强体质少生病。

具体做法：准备红枣250g，黑芝麻100g，核桃仁250g。将这些食材碾碎后放入碗中搅拌均匀，接着加入3勺水和1勺蜂蜜（可将蜂蜜和水先加热一下，有助于搅匀）。碗上加盖上锅开大火蒸，后改用小火继续蒸40分钟即可。让孩子每天早晚各吃一勺。

3.山药粥

山药具有益肾精、补肺气、健脾胃之功效，给婴幼儿食用非常合适。它不仅可以止咳平喘，还可以有效改善孩子气虚、流口水、出虚汗、厌食等问题。请注意，山药不要煎煮太长时间，以免导致其中的淀粉酶分解，影响滋补功效。

具体做法：将山药去皮后切成小块放入搅拌机中，加半碗水，打成稀糊状。把山药糊放入锅中加热，同时不断搅拌，烧开即可出锅。最好让孩子空腹食用，一碗山药粥可以分两三次喂食。

小孩感冒咳嗽正确的护理方法

想让宝宝好得快，除了采用以上的食疗方法外，还要采取正确的方法进行护理：

1.有效出汗

水不仅可以促进新陈代谢，加快体内毒素排出，还能帮助发汗散热，从而降低体温，因此要让孩子多喝水。

2.合理饮食

小孩感冒咳嗽常常还会伴有腹痛、恶心、呕吐、食欲下降等表现，此时做好饮食护理很关键。孩子生病期间应少吃多餐，最好吃一些容易消化的食物，比如面条、米粥等。大家也可以给孩子喝一些番茄汤开开胃。如果孩子舌苔发白，可以吃点山楂片和山药泥健脾胃。

3.环境适宜

保持室内空气流通有助于孩子恢复健康。对于发烧的小孩来说，新鲜的空气能够帮助身体发汗，从而有效降低体温。请注意，不要让孩子对着风口直吹，以免造成皮肤血管收缩，加重病情。

4.注意休息

孩子年龄小，生病后更应多休息。为避免病症未好再次复发，大家等症状完全消失后再让他活动。孩子发烧应卧床休息，以减少对中枢神经系统的刺激。

小孩感冒咳嗽吃什么好的快？以上这三个食疗方，可以给孩子试一试~

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