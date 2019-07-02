双胞胎竟多出一个脑袋！美国女子产检，查出大问题

据英国《每日邮报》报道，美国一名女子在做产检时竟被发现，双胞胎长有“三个脑袋”。原来，其中一个孩子的颈部长了一个畸形瘤，并伴随着生命危险。随后，医生决定为其做“半程分娩”剖腹产手术，最终成功让两个宝宝都存活下来，堪称医学奇迹。

孕检发现“第3个脑袋”，医生冒险做手术

西奥朵拉和埃皮梅尼奥是一对夫妻，去年夏天，他们得知自己即将拥有双胞胎BB，欣喜若狂。但没想不到的是，妻子在孕13周做B超的结果让他们感到非常担心。医生发现双胞胎竟然有“第三个脑袋”——其中一名胎儿颈部长了一个肿瘤。据了解，这个肿瘤虽然是良性的，但生长速度惊人，如果继续长大很可能会导致胎儿窒息死亡。

是任由肿瘤继续生长下去还是中止妊娠？最终，医生决定采取冒险的治疗方案，让这对姐妹花能够顺利存活。

医生成功切除肿瘤，两孩子情况良好

在精确掌握肿瘤生长趋势的情况下，去年12月，一个多头外科团队给这名已经怀孕29周的孕妇做了手术。首先，医生在孕妈妈的子宫上划一个小口，位置正好在长瘤孩子的嘴巴那里。接着，医生往孩子嘴巴里塞入一个呼吸管，把她的手小心地拉出来做静脉注射，同时保持另一个孩子的稳定。随后，医生剪断长有肿瘤孩子的脐带，将其取出，并立即切除了颈部的畸形瘤。而医疗团队的其他人则继续完成另一个孩子的接生工作。

经过半年的住院观察护理，目前这两个孩子健康情况良好，已被父母接回了家。妈妈表示，从没想过，孩子们会以这种方式出生，相信女儿们长大后一定会吃惊于对这段经历，同时由衷感谢所有医护人员的鼎力帮助。

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