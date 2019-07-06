怀孕后，准妈妈最容易遇到的三个麻烦

怀孕后，女性会面对身体上的各种问题，接下来育姐就给大家一一盘点孕期女性最容易遇到的三个麻烦：

1.频繁孕吐

孕吐是常见的怀孕反应之一。有些孕妈表现的很明显，但有些孕妈则毫无症状。孕期由于体内孕激素的作用影响，身体会出现不同程度的变化。但有些孕妈则毫不受影响，因此孕妈则会有频繁的孕吐反应。

2.皮肤变差

部分女性在怀孕后皮肤会变得越来越差，由于孕期体内激素的作用，怀孕后身体各项机能都发生不小的变化，直接影响到皮肤。

3.失眠

有些孕妈根本睡不着觉，就算睡着也很容易醒，这是因为孕妈给自己太大的压力造成精神高度紧张，在这种情绪下是不容易入睡的。但有些孕妈却很容易睡着，这还是跟体内孕激素分泌多少有关。

孕期，各位准妈妈需要调整好自己的心态，保持心情愉快，当心情不好时，孕妈要学会自我调节，及时释放出自己的负面情绪，这样才不会影响胎儿的正常发育。同时调整好自己的孕期饮食，注意营养均衡。定期去医院进行产检，以了解胎儿发育情况。孕后期要经常运动，这是为了分娩做准备。最后提醒各位，整个孕期孕妈都要保证睡眠充足，这样对胎儿的成长发育才更加有利。

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