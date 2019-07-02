怀孕后，这几个地方不去为妙

怀孕后，各位准妈妈可要多加注意了，如今的身体已经不像从前，不能太任性了哦，以下这几个地方建议各位不去为妙：

1.KTV娱乐场所

可怕的生活压力让很多人选择去KTV、酒吧等娱乐场所去放松。但对于孕妈而言，这些地方是不适合的。一方面是因为里面环境比较嘈杂不利于胎儿听力发育，另一面KTV室内环境不流通，孕妈待久了会导致胸闷气短，不利于胎儿发育。

2.寺庙

部分女性会定期去寺庙烧香拜佛，以求自己能心想事成。有的准妈妈为的就是生下健康聪明的宝宝而祈福，这想法是好的。但最好等产后再去，要知道寺庙到处都是人，很容易挤到自己，另外一方面烧香所产生的气体也会呛到孕妈，会直接影响胎儿健康。另外，拜佛弯腰的动作会挤压到肚子里的胎儿。

3.商场

女人都喜欢逛街，但怀孕了，就不建议孕妈再继续这个爱好了。因为商场里人比较多，稍不注意就会挤碰到，因此不建议孕妈在人多的时候去商场。如果实在想去，可以等到人少的时候，且身边有家人陪同。

4.丧礼现场

葬礼是最不建议孕妈去的场所。孕期孕妈本身比较敏感，如果去到这种环境中，容易变得悲伤，心情起伏会很大，这对胎儿会造成不利的影响。因此，不建议孕妈去。

5.高温场所

孕早期正处在胎儿生长发育成型的阶段，如果这时候去泡温泉或是蒸桑拿等高温场所，对胎儿发育很不利，影响胎儿大脑神经系统的正常发育，造成胎儿畸形。

6.医院

孕妈需要去医院进行产检，但除了产检，就不建议孕妈频繁去医院。因为医院里的病毒比较多，孕妈身体也比较虚弱，抵抗力并不高，很容易被病毒所侵袭，因此建议孕妈不要去。

整个孕期，孕妈要认真对待，对于不利于胎儿成长发育的行为要尽可能避免。孕期，孕妈可以去公园散步，呼吸新鲜空气，多走走路。另外，孕妈要合理饮食，多运动，保证充足的睡眠，这样才能为胎儿提供一个优质的生长环境。

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