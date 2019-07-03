被迫吃屎、排队挨打！是谁在给小学班长撑腰？

一直以为受贿、以权谋利、欺侮下属都是成人世界才有的卑劣手段，却没想到，如今的小学生早已熟练掌握这些伎俩，并且运用得游刃有余。近日看到的一则消息真是令人瞠目结舌。

今年六月，深圳一名小学生家长声称自己孩子受到班长的殴打，与自家孩子一样遭遇的有30多人，大家排着队接受班长的“拳打脚踢”，起因是“不听话”。

啥？这是怎么个情况？听说过学生打架斗殴，还真没听说过排着队等挨揍，这难道是新流行起来的小学生玩法？带着重重疑惑，我开始了解这件事的来龙去脉。

不听话，排队被班长殴打

反映这件事的是深圳龙岗华龙学校四年级家长王先生，周六早上，王先生女儿不愿意起床，说自己脚疼，因为周五被班长打了。关心女儿的王先生当然就耐心询问事情的经过，女儿回忆说周五上午课间，全班三十多个学生因为不服从班级安排，排着队被班长打，男生被扇耳光，女生被脚踢，班长还威胁同学们不许告诉家长。收到消息的部分家长去学校找老师了解情况，班主任并不处理，似乎是默许班长的行为。

这下王先生就愤怒了，于是把女儿描述的情况发到了班级微信群里。知道了这件事的家长们情绪都很激动，有的问过了自己孩子表示“听说是有”，有的表示自己要先问一下孩子了解情况。

随后家长们找到校方，要求处理该事件。根据校方给出的事件情况说明，的确是有这么回事。在周五上午十点，班级里有部分学生不服从安排，扰乱班级秩序，被班长处罚。班长对12名同学以脚踢等不正当的方式进行管理和处罚，行为的确不妥。

班主任已经召开过班会，对班长进行了严厉的教育与批评。班长也认识到了自己的错误，并对全班同学进行了诚恳的道歉。整件事并非是班主任授权，班主任也已经意识到自己管理的不足之处，进行了深刻的反省反思。事发后，该班长已被撤职。

孩子的心智或许是还不够成熟，但无论如何，动手打人都是不对的。身为班级的管理者，更应该以身作则，以德服人，而不是使用暴力手段达到自己的目的。不过毕竟还只是十来岁的孩子，情节也不算特别严重，如果深刻认识到自己的问题并道歉，我们也应该给犯错的孩子一个改正的机会。和这位殴打同学的班长比起来，下面这位副班长就显得“厉害”多了。

副班长强迫同学吃屎喝尿，“受贿”数万元

在安徽怀远县城郊，有一个火星小学，由于很多学生陆续转学，六年级某个班已经只剩下七名学生了。正是这个七人的小班，“培养”出了一位受贿数万元的副班长。

小赐（化名）是六年级某班的副班长兼语文科代表，有着老师授权的检查作业、监督背书的权力。就是这么点小权力，成了小赐拿来要挟同学的“利器”，他多次以检查作业为由，逼迫同学吃屎喝尿，勒索钱财数万元。

平时在生活中，他日常出行有专门的同学自行车接送，要来的钱财也有专门的同学代为保管，这个仅仅13岁的孩子，在五年内，从几个零花钱不过十几块的同学手里，竟然搜刮到了两万多元，平均下来每年四千多元。实在是令人震惊！

这个小小的副班长是怎么做到的呢？其实也很简单，由于他握有检查作业和背书情况的权力，因此只有愿意“贿赂”的同学才能过关，如果拒不配合，小赐就要求该同学喝尿吃屎，还会向老师报告该同学书没有背、作业没有写。

同班同学小然（化名）就遭遇过这种情况，小然在父母监督下完成了老师布置的作业，由于拒绝“行贿”，小赐便告诉老师小然未完成作业，于是小然父母接到了老师的电话数落：“你家小然作业又没有写！200个字，就有180个字写错！”

家长们把相关事情向怀远县教育局做了反映，学校迅速召集了班级学生家长在学校见面，小赐也承认自己收了同学的钱，承认逼迫同学吃屎喝尿，其父母表示会把钱还给同学家长们。但他们拒不承认勒索，称一切都是同学们自愿的行为，第二天，小赐便转学去了其他学校。

匪夷所思的事件背后，谁在撑腰

小赐的事情令人震惊，震惊之余我们也很不解，为什么这样的事情不告诉家长呢？据小赐的同学说，是因为害怕被小赐打。就在事发后，小赐还曾发消息威胁同学，称放假找人“弄死你”。

另一方面，在事情被揭露后，一些家长也开始自责。在发现孩子偷钱后，这些家长只知道对孩子进行毒打，但是不管怎么打，孩子都一口咬定钱掉了。

如果当时家长们的态度好一点，温和一点，和孩子好好说话，孩子会不会就能安心说出事实的真相？小赐的勒索和霸凌行为会不会就能提早被发现并被终止？孩子们会不会就不用遭受这么多委屈和欺凌了？

在警方的介入下，教育局很快调查清了真相，并作出了处理：撤销班主任顾利珍的教师资格，调离火星小学，撤销校长职务，调离火星小学。

更令人无语的事情是，就在整件事被相关媒体采访后，班主任顾利珍还冒充家长打电话给媒体的工作人员，称所有的事情都是假的，是同学们嫉妒小赐成绩好编造的。

在这被小赐霸凌的五年内，全班同学，竟然没一个人想过反抗。也许是自己力量不足，也许是家长的漠视和毒打，也许是班主任的纵容袒护，也许是学校的不作为，种种原因交织在一起，酿成了这场悲剧。

班干部滥用职权的事件，绝非只有上述两件，该如何避免这样的事件发生，才是值得我们每个人深思的问题。

老师是否过分强化了班干部的权力意识和对其他同学的管理意识，是否充分强调了班干部的职责和服务意识？发现问题后，老师及校方是否对普通学生举报的情况进行了公正客观的调查？作为家长，有没有在不自觉中给孩子树立了不正确的观念？这些都是我们需要反思的问题。

孩子是国家的未来，在传授孩子科学知识的同时，也必须要加强思想教育、品德教育和行为教育，要让孩子树立正确的是非观，要培养孩子的责任感和谦逊的态度。十年树木百年树人，教育从小做起，教育刻不容缓。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)