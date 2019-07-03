还有人质疑母乳喂养？请把这篇文章甩给Ta看

相信各位妈妈已经听过无数次“母乳喂养大法好”了，而且也对此深信不疑。比如之前有个新闻，一位在上海的妈妈因为工作原因，不得不和自己4个月大的宝宝分开，于是决定抽个周末从上海背上40公斤母乳回近两千公里外的绵阳。每次两个20L的冻奶箱里都被摆满储奶袋，上面还标注着容量和泌乳时间。她说像她这样的背奶妈妈还有很多，大家都是想着办法，不顾身材和睡眠给孩子挤奶泌乳，坐高铁不算什么，还有跨国的。

许多妈妈看到这条新闻眼泪哗哗的，说母乳妈妈真的太辛苦了，除了身体和精神上的双重劳累，更郁闷的是经常能听见一些“刺耳”的话，什么怎么还不断奶、母乳都没营养了、宝宝没吃饱吧···每次听到都已经在心里枪毙说这些话的人一万次了。但是要想张嘴反驳，还真说不出什么具体的道理，怎么办？今天育姐就来为大家打破这些母乳谣言，让他们知道亲喂的妈妈有多不容易！

谣言一：母乳不顶饿，宝宝吃不饱

有这么个谣言传出来，大概是因为吃奶粉的宝宝3~4个小时才需要喂一次，而吃母乳的宝宝1~2个小时就要喂一次。但仔细想想，这说明宝宝没吃饱吗？错，这恰恰证明了母乳才是最适合宝宝的食物。母乳的乳清蛋白、可消化脂肪酸更适应孩子的肠胃，更容易被消化；而奶粉中的酪蛋白则需要宝宝费更多的时间去消化。不以速度论英雄，孩子吃得好才是硬道理。

那么宝宝到底吃饱了没有呢？这点我们当然要遵从宝宝的意见啦。如果他喝完奶后，精神状态良好，不会哭闹着继续寻找乳头，看起来很满足就是啦。长期的标准则是每天6次左右的小便、3~4的大便，体重增长符合生长曲线等。

注意：想让孩子好好吃奶，你必须掌握正确的喂奶姿势，正确喂养的表现为：

1. 宝宝张大了嘴，嘴唇向外翻

2. 宝宝的下颚和鼻子紧紧贴着乳房

3. 宝宝有节奏地用力吮吸着，停顿一会会发出啧啧声

4. 你能听到宝宝有规律的吞咽声

5. 宝宝把乳头和乳晕部分都含在了嘴里

如果你还是担心奶水不够，除了食补促进泌乳，和宝宝多接触也很有效。当宝宝和妈妈抱在一起有“肌肤之亲”，妈妈体内会被刺激出下奶的荷尔蒙，宝宝频繁地吮吸也能刺激妈妈产奶哦~

谣言二：母乳不营养，宝宝长不快

一般人都不会觉得母乳不营养，能这么想的大概都不是一（正）般（常）人。我们随便看下奶粉的配方和母乳的成分检测：

奶粉成分

母乳成分

世界卫生组织建议母乳喂养至宝宝2岁，且6个月内最好纯母乳喂养，这可不是没有道理的。除了适量的碳水化合物、蛋白质和脂肪，母乳还提供维生素、矿物质、消化酶和激素，这还不算有营养？不仅如此，母乳中也含有来自母亲的抗体和淋巴细胞，使得宝宝患中耳炎、湿疹、哮喘、肠胃感染、过敏等病症的几率比吃奶粉的宝宝低。

母乳为宝宝提供的免疫力还是“私人订制”的，每个妈妈都不一样，这是统一流水线生产的奶粉无论如何比不上的。当妈妈照顾宝宝时，会接触到宝宝体内的病原体，进而产生抗体和免疫细胞。接着这些物质会通过母乳运输到宝宝身上，帮助宝宝抵抗感染不生病。

因为母乳是从妈妈自身的营养能量储藏里供给的，所以妈妈们在怀孕时吃的补品已经作为母乳的储备了。研究证实，即便是产后营养不良的妈妈，依旧能产出合格的奶水。如果给她们补充更加有营养的食物，可以让她们的奶水变多一点。注意是变多而非变营养。

那么所谓母乳XX个月后就没营养的理论，更是无稽之谈。严格来说，应该是宝宝6个月后身体发育所需的营养更多了，母乳不是不营养，而是不能完全满足宝宝的发育需求了。6个月后还是可以继续给宝宝喂母乳，但同时也应该逐步加入辅食。

不过母乳也不是万能的，还真有两个地方需要注意。一个是维生素D，它能促进宝宝对钙的吸收，但母乳中的确不足，建议宝妈们每天给宝宝补充维生素400IU。另一个是铁元素，在大约4到6个月大的时候，宝宝体内肝细胞内储存的铁已经基本耗尽，此时母乳中的铁不足以满足宝宝的生长发育。不过这点可以通过辅食来弥补，强化铁米粉、肉类、动物肝脏等都是宝宝很好的补铁食物。

谣言三：前奶稀后奶稠，宝宝必须吸久一点

相信不少妈妈都听过前奶稀解渴，后奶浓用来饱腹的说法，那么宝宝喝奶是否要注意专门喝后奶呢？其实前奶和后奶只是一个哺乳过程中，不同阶段的乳汁。产奶时，乳汁中的脂肪会随着宝宝的吸吮或是吸奶器吸奶，被挤压出来，乳汁中的脂肪含量便会越来越多。这个过程是持续性的，而且两次哺乳时间间隔较短，前奶脂肪含量也会较高。

所以各位妈妈们不用再纠结前奶后奶哪个对孩子好了，真正要关心的是宝宝每天的摄入奶量！无论宝宝是短暂频繁地吸奶，还是长时间少次数吸奶，只要总量是足够的，就没有问题。还要记得要让宝宝先吃一侧乳房，吃空之后，下次再换另一侧。

当然，母乳虽好，总有些妈妈的身因素或其他各种限制，导致她们只能奶粉喂养，这没有什么值得抨击或指责的，宝宝能健康成长才是最重要的哦~

最后送上一段母乳妈妈的真心话：

“实际我也不知道能不能坚持到什么时候

我觉得冒着下垂、胸围变小的危险

坚持给宝宝最好的营养

也想和宝宝有这样美好的经历

为什么总有那么多人不理解？”

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)