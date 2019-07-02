全职妈妈当了两年，觉得自己像大妈！是时候做出改变了！

育姐这两天一直在听一位朋友的吐槽，她自从生了娃，就辞去了工作带娃。现在孩子两岁多，她早上一起来，看着镜子里的自己，突然很不适应。镜子里是谁？为什么头发那么乱？睡衣那么皱？为什么脸那么黄？为什么斑点和皱纹好像越来越多了？那一刻她突然有种不真实的感觉，耳边孩子的声音和老公的声音都很远，一个念头跑了出来：我真的好像个大妈。但其实她也就30出头。

或许有这样感觉的全职妈妈不止育姐的这一个朋友，生了孩子以后有太多事情要关心，对自己却越来越不上心。既不做身材管理，放任身材走形，又不积极提升自己，整天眼里、心里，就只有孩子吃喝拉撒的那点事。甚至连老公都不关心了，那样的状态可不就成了大妈吗？

怎么办？怎么办？育姐觉得，你还能从带娃昏天黑地的习惯圈里脱离出来反思，就已经踏出了改变自己的第一步。育姐也是妈妈，知道带娃多累，但如果不想把自己限定在“全职妈妈”一个身份里面，就必须行动起来。

第一步：形象的改变

运动：

怀孕时为了孩子的发育，吃进去的营养品有不少都累积，变成了现在的肥肉。缺乏锻炼，活动空间有限让肉都变得松松垮垮，水蛇腰也一去不复返，成了水桶腰。

办法只有一个，就是锻炼，孩子离不开人怎么办？

每天花半小时到一小时，在家做健身操！坚持三个月，看不见改变算我输。周末托管孩子一两小时，出门做做瑜伽或者游泳也是个不错的选择。

饮食：

除了运动，饮食也要控制，胡吃海塞的日子一去不复返了，带着孩子一起吃健康餐。不求节食，毕竟带娃也是体力活，只求营养结构调整好。

外貌：

中国大街上总能看见一些“睡衣父母”，家长穿着花花绿绿的睡衣就带孩子出门了，或者在学校门口等着孩子放学。这是个人的自由，但是不算雅观。试想你的孩子看见比人家妈妈穿得漂漂亮亮，问你为什么不能漂亮点时，你会多尴尬？

不要再把对自身的外形疏忽一昧推到孩子身上，你可以尝试每天在带孩子出门之前，都简单地化一个淡妆，装点一下气色。即使是买菜，也搭配好一套漂亮的衣服出门。把自己整理地清爽一些，距离大妈的感觉也就越来越远。

其次，不要不舍得给自己花钱了。即使是天生丽质的美女，也需要砸点钱来换取美丽。孩子的东西很重要没错，但偶尔也要给自己添置新衣服新包包。新的东西会带来新的气象，让你开始觉得应该认真对待生活，而非将就。

第二步：精神的填充

生活除了带娃带娃带娃，还能有什么？想尝试些别的事情也不知道从何做起？内心的空虚是靠80集的电视剧也无法填满的。

与他人交际

其实当了妈妈后，有许多育儿经验和趣事可以分享，这些事情可以和其他宝妈一起交流。可以去搜索一下周围的妈妈社团，参加她们的活动，增加与他人的互动。网上、手机上也有许多育儿论坛，时不时刷个帖也很愉快。和老朋友也可以偶尔约出来，单独喝咖啡唠嗑，如果朋友也有孩子的话，就带着孩子亲子活动，也可以顺便增加你家宝贝的社交。

自我提升、发现价值

你知道吗，许多著名的女作家，都是在孩子睡觉后或者上学的时间段写作的。这意味着自我享受和提升的时间，挤一挤还是会有的。虽然辛苦，但在这个时间段里所做的一切是为了我们自己，获得的满足感无与伦比。你可以做一切你喜欢的事情，比如看书、烹饪、写文章、养植物等。注意是产出型的，这样就会有一些成果展现，而非看视频这样的接纳型爱好。一件事，只要你感兴趣并且坚持下去，你会发现其中的乐趣，并且不可自拔的。

当你的注意力从带娃这一件事上脱离，眼界也会开阔不少。毕竟你还是个个体，你也要为自己而活。

有个爱好烹饪的宝妈是这样说的：“爱上了制作美食。从一个小白开始，每天研究各种食谱，西点，然后买烤箱，买原料。孩子一睡，我就冲到厨房，翻开食谱，称量，打蛋，搅拌，上烤箱，随着烤箱“叮”的一声，看着成品越来越好的各种小点心，听着家人对于辛苦折腾的食物赞不绝口，心里真是满足感爆棚。什么自卑，什么低落的情绪，统统都抛到了九霄云外去了。”

专业进阶

如果你觉得在培养爱好后还有余力，那就不要放弃进步。毕竟学习可不仅局限在看书这方面，你还可以考取几样等级证书或参加正规学校的招生考试，给自己创造出接触社会的机会，实现自己的价值。每一天都比昨天有进步，你的成就感自然就会造访，你的自卑感自然就溜之大吉。

第三步：物质的满足

许多的全职妈妈觉得没底气的重要原因之一，就是没有收入来源！虽然说带娃不会真的有金钱收入，但美国调查研究指出，全职妈妈每年创造的劳动价值约为7万美元。虽然中美国情有差异，但也足以证明全职妈妈为家庭的付出，那是相当大的。

那么在确认自我价值之后，有没有办法也创收一下呢？

重返职场

如果你有重返职场的打算，那么家里的其他成员应该支持你，因为带孩子本就不该只是妈妈一个人的工作。或者等到孩子能上幼儿园了，重返职场或许能更顺利和安心一些。你需要做的就是提前掌握下行业的信息，最新动向。把专业书籍的书拿出来重温，或者温习专业技能。这样去面试时才会更有底气，过程才会越顺利。否则即使你拥有了工作，但心态还没调整回来，相信也会遇上不少麻烦。

其他创收

曾经看过一个真人实例，一个全职妈妈，因为孩子，学习了制作各种糕点，结果后来被好多人喜爱，索性开了店卖起亲手制作的糕点，最后订单爆满，瞬间有了很大的经济收入。或许我们不会每个人都那么幸运，但找到机会和场所发光发热也未免不可。

现在自媒体流行，妈妈们在育儿方面都有很多经验，不如就开个号，与更多人分享你的故事或者技能，或者在论坛上多发帖当kol，各种活动的奖品或商家活动也少不了你。

最后，每一位看到最后的妈妈，育姐相信你们一定可以找到属于自己的一片天空。全职妈妈只是我们的一个称号，而不是整个人生。

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