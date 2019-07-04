全因爸爸马大哈，差点造成女儿截肢！

小茜是个标准的乖乖女，从不叛逆，一直听爸爸妈妈的话，好好学习，也一直都是老师和同学公认的好学生。

进了初中的重点班，小茜的学习压力更大了。小茜的爸爸平时工作很忙，每逢期中期末等大考，就例行关注一下小茜的考试成绩，其他的并不怎么在意。

而小茜的妈妈就不一样了，大到每一次考试，小到每天的作业，妈妈都要一一过问查看。小茜妈妈还常常和学校老师联络，了解小茜每天的上课状态和学校表现。

小茜虽然没有觉得妈妈不对，但还是很压抑。

直到有一天，小茜不小心撕破了手上的一个倒刺，手指很快流出了鲜红的血液。手指上的血珠越来越大，小茜却盯着血珠出了神，不想着擦拭和止血。

原来，在撕破流血的那一刹那，小茜享受到了一丝快感，她突然觉得这样很痛快，心里的烦闷也似乎消散了一些。

于是，小茜爱上了这样的“游戏”，乐此不疲。

有时候，伤口太小不能形成血珠，小茜就用别的指甲去掐、去挤，直到看着血流出来她才高兴。

期末考试的前几天，小茜发现右手无名指有点痒，并伴有一点红肿，但是她并没有在意。考试在即，作业量又增加了，右手可是很忙的。

期末考试的那天，监考老师发现小茜一直小动作不断，不停在抠手，或者在摸手指甲，监考老师以为好学生要“作弊”，于是靠近了小茜，谁知道看到小倩的手后，老师大吃一惊。

小茜的右手无名指居然肿得比大拇指还粗！而且手指里明显有很多的白脓才导致整个手指的肿大！

在小茜考完试后，老师赶忙通知了小茜的家长，来的是小茜的爸爸。

妈妈这两天出差，并不在家。而小茜一开始不以为然，后来肿了，她怕影响考试，一直藏着，爸爸也并没有注意到。

医生看到小茜的手指后，神情凝重地说：这根手指目前已经完全没有知觉了，里面都是坏死的细胞，你们做好最坏的打算。很可能要截肢，这个手指不能要了，不然会扩散到整个手。

小茜爸爸的眼泪当时就下来了，他怪自己没有多关心女儿一点，才会造成现在这样的局面。

小茜也慌了，她没想到就几天而已，会这么严重，早知道就早点和爸爸妈妈说了！

幸运的是，经过治疗，小茜只是脱落了指甲，手指并没有事！

很快，小茜的右手无名指又长出了新的指甲，不过比其他的指甲短了一截，有点丑丑的。能有这样的结果，小茜一家喜极而泣，他们已经很满意了！

在此，育姐提醒各位家长：在关心孩子学业的同时，也一定要多观察孩子的生活，不要让忽视造成不可挽回的悲剧！还有嘴上的死皮，也不要让孩子养成撕死皮的习惯！

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