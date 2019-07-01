6岁女孩天生无下巴，得巨额资助赴英治疗

据英国《镜报》报道，俄罗斯一个六岁小姑娘天生没有嘴唇和下巴，不能微笑也不能过正常生活，常常被他人排斥。在爸爸妈妈的坚持努力和慈善机构的资助下，近日，孩子来到英国伦敦寻求治疗，以改变目前糟糕的生活。

女孩天生容貌怪异，生活中常被排斥

据了解，这名小女孩名叫达里娜•施彭勒(Darina Shpengler)。达里娜出生时容貌异常，医生当时就劝说父母直接送孩子去孤儿院，但妈妈叶连娜(Elena)坚持要看看孩子。在看到孩子奇怪的嘴巴和只有半张脸的模样后，妈妈当场晕了过去。等她醒过来时，爸爸尤里(Yury)虽然也被震惊到，但他们一致表示，这就是他们的孩子，永远不会放弃她。

但是，未来的生活对于他们一家而言，真的相当艰难。父母带着达里娜出门时，常常被人议论，并被投来各种惊恐的目光，甚至被商场直接撵了出来。除此之外，周围的亲戚也不待见他们。有一次由于亲戚的无理取闹，还不得不报警解决。亲戚中只有达里娜姨妈对他们一家表示支持，不得已，爸爸妈妈带着达里娜远走他乡。

获慈善机构资助，赴英治疗

由于担心达里娜的容貌会吓到其他孩子，当地的幼儿园并没有接纳她。达里娜只能一个人在家玩玩具，但玩具毕竟不是真实存在的朋友。父母非常希望达里娜能开口说话，叫自己一声爸爸妈妈，过上正常人的生活。因此，他们对这次去英国治疗抱有很大的期望。

一家慈善机构对达里娜非常同情，赞助她6.74万英镑（约合59万人民币）进行康复治疗，伦敦一家医院也派出颅面科最优秀的医生。

目前，达里娜已前往伦敦等待做手术。期待手术能够成功，让小姑娘回归正常人的生活。

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