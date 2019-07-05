你造吗？心情也会影响生育力！

心情不佳很容易对身体健康造成不良影响，对于想要生娃的女性来说，更是影响多多，赶紧一起来看看：

1.猜疑

如果一个女生情绪始终处在寂寞孤独、焦虑猜疑的状态下，饮食容易变得不正常从而导致营养不良，而且这种情绪也会导致女性心理崩溃，子宫内膜”息肉”很容易随之而来。

2.生气

生气是我们最常见的一种情绪，如果长期处在这种情绪下，那么女性身体免疫功能就会有所下降，对生育能力也会造成影响。

3.敌意

工作压力让很多女性对身边的某些人充满敌意，这很容易让女性变得烦躁焦虑，生殖免疫系统遭到破坏，这就会引发最常见的免疫性不孕或是不明原因性不孕。

4.害怕

害怕不安的情绪也会影响卵子质量，从而影响女性生育能力。

5.伤心

如果长时间因为某件事情而伤心，茶不思饭不想，那么身体神经系统分泌出大量的压力激素，血管收缩，从而引发心脏不适。

6.季节性情绪失调

根据研究资料显示，有些女性在不同季节会出现不同的情绪，这种情况我们称之为”季节性情绪失调”。这种情况的发生会对身体各项机能产生影响，影响女性生育功能。

7.压抑

部分女性面对负面情绪没有很好的办法去释放，长期下去，很容易加速人体衰老。这样的身体还能保证在最佳状态吗？

女性朋友在平时应该保持心情愉快，尤其是备孕期间更应该如此。一旦发现自己有负面情绪时，要学会释放，可以跟身边的亲朋好友诉说，如果情况严重还可以寻求心理医生的帮助，进行心理疏导。

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