紧抓这五点，让孩子轻松长出“大长腿”

做父母的都希望孩子拥有一双大长腿，但有些孩子却比同龄孩子矮很多，这究竟是为啥呢？有什么方法可以让孩子长得高呢？

一、孩子长高，骨骼是关键

孩子长得高主要是因为骨细胞不断刺激从而使得骨骼在不断发展。

二、哪些因素导致孩子难长高

1.不经常锻炼

运动能刺激骨细胞发育，对长高是非常有利的。有些孩子平时就窝在家里，不喜欢运动，身体得不到锻炼，孩子自然长不高。

2.错误性补钙

很多家长盲目补钙来满足孩子骨骼发育需求，要知道，平时均衡营养，多去户外晒太阳，坚持喝牛奶，孩子自然不容易出现缺钙情况。如果补钙过度，反而会影响孩子的健康。

3.睡眠不足

孩子晚上熬夜或是睡眠不佳那么将会影响生长激素分泌。

三、家长怎么做才能让孩子长高

1.多运动

家长平时多带孩子去户外运动，可以做些跳跃运动，这能促进骨骼增长，让孩子长高。

2.科学补钙

孩子要科学补钙，平时可以适当给孩子喝些奶或是富含钙物质的食物，这对孩子长高很有利。

3.保证孩子拥有充足睡眠

睡眠对孩子骨骼发育起到重要作用。因此家长要保证孩子有个充足的睡眠，不要让孩子熬夜。

4.经常晒太阳

家长要经常带孩子去户外走走，晒晒太阳，帮助维生素D的合成，促进钙的吸收。

5.不要随便使用增高产品

因为孩子正处在青春期，给孩子使用增高产品很容易导致性早熟，因此增高产品不要随便使用。

孩子长高主要还是跟骨骼生长速度有关。如果家长想要孩子骨骼发育的好，那么就应该从上面这几点做起。

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