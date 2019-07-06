照顾BB时，老人常会犯的几个错，父母要注意！

宝宝出生后需要细心照顾，但很多老人都喜欢用民间照顾方法来照顾宝宝，这时候宝妈要坚决说不，我们一起来看看老人常会出现的错误育儿方法：

照顾孩子喜欢采用封建思想

很多老人喜欢用以前的思想照顾宝宝，比如小孩鼻子很塌，他们就会捏捏，认为这样宝宝长大鼻子就会变挺。在这种时候，父母要态度强硬地制止。

抱宝宝姿势不正确

有的老人会把孩子竖起来抱着，需要注意，因为三个月内大的宝宝不建议竖着抱，因为这时候宝宝骨骼还处在发育阶段，如果抱姿不正确，很容易伤害到宝宝骨骼，这就将会影响宝宝的一辈子。

给新生儿戴帽子

很多老人在宝宝出生后，就会给他们戴上一顶帽子，就算是炎热夏季照样如此。认为这样更有利于宝宝健康，但事实却恰恰相反，要知道宝宝散热是通过脑袋来的。如果长时间给宝宝带上帽子，不仅宝宝会感觉到不舒服，还会让宝宝体温过高。

父母与老人在照顾宝宝方面难免会有摩擦，这时候可以跟老人好好说，告诉他们这样做是不科学的，对宝宝健康也是不利的。可能有些老人一开始无法接受，这时候就要借助权威，多带他们听些讲座，老人在了解真相后，自然会改变自己照顾方法，在照顾宝宝方面也就会多加注意。

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