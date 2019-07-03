七步走，别让孩子做“四眼娃”

如今近视越来越低龄化，总是能看见戴眼镜的孩子。对于眼睛，我们必须要好好保护。如何避免孩子做“四眼娃”？试试以下几个方法：

1.避免用眼过度

现在很多孩子在做完作业后，会立即玩手机或是电脑等电子产品，这就导致眼睛长时间处在“工作”状态下，眼部肌肉得不到有效放松，近视自然也就形成了。为此，家长要控制孩子用眼时间，用眼40分钟后应该休息一会，眺望远方。

2.电子产品少玩

现在电子产品的与发泡剂，很多孩子都有自己的手机或是平板电脑，在使用这些电子产品时，屏幕表面所散发出来的蓝光对视网膜会造成伤害，孩子视力自然也就随之下降，可能还会引发其他眼部并发症。为此，家长要严格控制孩子使用电子产品的时间。

3.多吃对眼睛好的食物

家长在平时可以多给孩子吃些对眼睛好的食物，比如胡萝卜、菠菜、蓝莓、苹果。这些食物里面所含的维生素、叶黄素、胡萝卜素都对眼睛有利。

4.保持眼部卫生

我们很多人在感觉眼睛不舒服时，会直接用手去揉搓，但这样很容易将手上细菌进入到眼部，引发感染。

5.定期检查视力

家长应该定期带孩子去医院进行视力检查，一旦发现异常就能采取措施进行矫正。

6.调整灯光

当孩子写作业时，要让孩子开灯，不要让孩子在黑暗中写作业。台灯光线要柔和，这样不会伤害到眼睛。

7.睡眠充足

充足的睡眠不仅能促进大脑发育，也能让眼睛得到很好的休息。因此，家长千万不要让孩子熬夜。

当孩子感觉到眼睛不舒服时，家长应该立即带孩子去医院检查治疗，避免孩子近视进一步加深！

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