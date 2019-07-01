家有新生儿，这几件事可不能做！

照顾宝宝不是件容易的事情，需要考虑有很多。对于新生儿，新生父母千万不要做以下这几件事：

1.不要随意亲吻宝宝

看到粉嫩的小宝宝，很多家长都喜欢亲上一口，但这样很容易将病毒传染给孩子，所以家长千万不要随便亲吻孩子哦~如果亲朋好友要亲宝宝，最好阻止，告诉他们原因，相信他们会理解。

2.不要随意挤乳头

老一辈的人思想比较传统，认为女宝宝在出生后要捏乳头，这样可以避免宝宝长大后乳头凹陷，但这样不仅会造成宝宝乳头发炎，引发细菌感染，更有可能导致败血症甚至危及胎儿生命。因此，家长千万不要随意捏宝宝乳头。如果发现宝宝乳头发炎，家长要每天使用碘伏消毒，保持伤口处的干燥，细心观察，一旦发现异常要立即就医。

3.不要轻易剃宝宝头发

很多父母认为胎毛会影响宝宝头发生长，所以急着要剃掉，这样的做法是要不得的。要知道胎毛在宝宝1岁之内会自动脱落，1岁之后宝宝就能长出正常的头发了，如果过早将胎毛剃除，往往会造成宝宝感染，影响身体健康。

4.不要随意掰宝宝手指

刚刚出生的宝宝小手都是蜷缩的，千万不要随意掰宝宝小手指，这样很容易伤害宝宝，而且对小手发育也是有害的。

5.不要随意摇晃宝宝

宝宝哭闹，很多家长都喜欢摇晃他，要知道摇晃力度不佳将会伤害到宝宝，让其患上摇晃症候群，因此6个月大的宝宝不要摇晃。如果要摇晃力度必须轻一点，支撑住宝宝的脖子，千万不要剧烈地左右摇晃。

6.不要听信偏方去胎毒

有些老人在宝宝生下来之后会给他们喝黄连水去胎毒，但这种说法完全是没有依据的。不仅如此，黄连水虽是中药，但是却带有一定的刺激性，对于肠胃发育还未完全的宝宝来说是非常不利的，这也容易伤害到宝宝娇嫩的皮肤！

7.不要抽着烟抱孩子

宝宝免疫系统还处在发育阶段，如果当着宝宝面吸烟，很容易破坏他们的呼吸系统，神经系统以及循环系统。为了宝宝健康，千万不要在室内吸烟，另外大人吸烟后要及时换衣服。

8.不要轻易捏宝宝鼻梁

有些家长觉得宝宝鼻梁不是很挺，认为通过捏鼻梁就会挺拔了，但事实并不是这样。宝宝小时候塌鼻梁是正常的，等到7-8岁时，鼻骨会逐渐发育正常。

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