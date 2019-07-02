上幼儿园后有四个表现，说明宝宝不开森~

宝宝到了三岁，就要开始上幼儿园啦~有的孩子很乐意上幼儿园，有的却很抵触，如果你的宝宝有下面这四种表现时，就要小心咯，孩子很可能过得很不开心~

1.从来不提在幼儿园的事

如果孩子不喜欢跟你分享幼儿园的事，那么很可能说明宝宝过得并不开心，这时候宝妈可以引导孩子说出自己在幼儿园发生的事，只有发现问题才能解决问题。

2.晚饭吃得比较多

如果宝宝晚上吃饭时吃得比以往多很多，这一般说明宝宝在幼儿园里没有吃饱或是根本没有吃饭。这种时候，宝妈不要着急去问孩子，应该循序渐进的问孩子。如果是因为受到欺负而没有吃饭，父母要第一时间跟老师联系，跟老师一起解决。

3.直接不想去幼儿园

有些宝宝不开心是因为不想去幼儿园，在园里跟小朋友发生矛盾或是因为不听话而被老师批评。在这种时候宝妈要及时跟老师联系，问问孩子在幼儿园发生了什么。

4.害怕老师

大部分的孩子都是喜欢老师的，上下学不需要自己叫，孩子就跟老师打招呼了。但如果孩子不愿跟老师道别，看到老师跟自己打招呼直接躲避，这时候妈妈们要多加注意。回家之后询问宝宝。如果是因为老师的批评，也要问清楚孩子老师为啥批评，并且帮助孩子去理解老师的本意。

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