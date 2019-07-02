小心咯！这4类女性生完孩子后易显老

很多新妈咪在生完宝宝后，身材得到迅速恢复，但有些妈妈身材却大走样，甚至提前进入了衰老期。其实，这与生活习惯、压力、经济等原因有很大关系，接下来我们就来看看产后容易显老的几类女性：

为啥生完孩子后为何容易老？

身体素质整体下降

相比未生育的女性，生育过后的女性身体各个方面指标都呈现下降趋势，这就很容易变老。

压力过大

宝妈在生完孩子后不仅需要承受精神上的压力，还需要承受养宝宝的压力，这就容易导致体内免疫力下降，迅速变老。

四种宝妈容易变老

1.睡眠不足

宝妈在生完孩子后应该好好休息，但有的宝妈没有家人帮忙，需要不断起来喂奶，换尿不湿，没有办法睡好觉。长期睡眠不足，精神压力增加，体内褪黑激素水平明显下降，身体得不到有效恢复，所以便会加速衰老。

2.经济压力大

生孩子之前家里开销还是比较小的，但生完孩子后很多宝妈发现自己的工资根本不够花。这让她们心理承受巨大压力。

研究显示，人体内的端粒酶能促进细胞再生长延缓衰老。但如果宝妈始终让自己承受巨大压力，影响体内端粒酶分泌，细胞生长速度也会随之下降，宝妈衰老程度进一步加快。

3.感情不和

如果夫妻双方感情很好，那么宝妈精神压力也会小很多，变得更加年轻；但如果夫妻双方感情不和，或是有家暴行为，宝妈精神状况就会很差，更容易衰老。

4.丈夫不带孩子

带孩子是夫妻双方的事情，但很多宝爸将这一任务都丢给了宝妈。这让宝妈很是辛苦，不仅要带孩子还要做家务，丈夫的不作为让夫妻之间的感情也受到不小的影响，宝妈精神状态也受到不小的影响，衰老速度也jiu加快了。

在生完孩子后，各位新妈妈需要及时调整心态，保持心情愉快，不要给自己太大压力，让老公帮助自己带孩子养家，以此来让自己得到更好的恢复。

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