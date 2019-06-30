做好这五点，和宝贝有效沟通

沟通是最好的交流方式，通过沟通我们能了解孩子在想什么，也能增加亲子感情。那么怎么和孩子沟通才好呢？

1.多站在孩子的角度去考虑问题

当跟孩子进行沟通时，很多父母喜欢站在自己的角度去考虑问题，有时候甚至喜欢咄咄逼人。这样只会让孩子更不愿跟自己沟通。因此，家长在跟孩子进行沟通时，要多站在孩子的角度去考虑问题，再做好下一步的沟通工作。

2.不要总是批评嘲笑，多提意见

孩子成长离不开父母的爱，父母给的爱能让孩子变得更加自信大方。当孩子心情不佳时，父母应该停止批评嘲笑，应该多给孩子提意见，引导孩子自己解决问题。

3.平等对待孩子，不把孩子当作附属品

家长都喜欢把孩子看做是自己的附属品，想要孩子怎么做就怎么做。这种想法要不得，要知道孩子是个单独的个体，他们有自己的想法。父母应该学会平等对待孩子，好好跟ta沟通。

4.学会尊重自己的孩子

父母与孩子之间应该学会互相尊重，在让孩子做什么事情时应该用商量的语气，这样孩子更能找到自我价值，也更容易学会尊重他人。父母要学会信任孩子，这样孩子才会愿意倾诉内心想法。因此，如果家长想要孩子变得自信，又愿意跟你倾诉，那就要学着信任孩子。

5.学会倾听孩子的内心

有时候倾听也是一种交流方式。当孩子向父母倾诉自己内心想法时，家长这时候不应该打断孩子，而是倾听，这样才能更好地了解孩子。孩子也要倾听父母的想法，这样才能彼此了解，知道对方的想法，情绪也就能得到释放。

教育孩子不能一味的采取打骂的方法。要知道孩子有自己的想法，如果只是一味的压制只会让孩子越来越不愿意跟父母进行交流，这样不利于亲子之间的感情，也不利于孩子的健康成长。

父母应该学会正确沟通，让孩子表达出自己的想法与意见，之后家长再提出自己的意见，这样会让孩子感觉父母不光爱自己更尊重自己，以后也更愿意跟父母交流，对孩子的成长也更加有利。

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