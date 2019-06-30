宝贝头发又黄又少咋回事？多半是这几个原因

看到别人家的宝宝头发又黑又密，自家宝宝头发又黄又少，有的家长不免感到头疼。宝宝究竟是怎么啦？

宝宝头发稀少发黄的几种原因

1.头发不干净

“孩子还小，头发本来就少，再洗真怕洗没了！”家长的这种想法其实完全没有必要！要知道，长期不洗头或是洗不干净反而有可能引发感染，影响新发生长。

2.疾病

疾病也会引发宝宝头发少发黄。所以在2岁左右时，家长发现宝宝头发还没有任何的改善，应带宝宝去医院检查诊断。

3.缺乏营养

宝宝生长发育离不开营养元素，头发生长离不开蛋白质与维生素，如果缺少这两样，就会导致宝宝头发稀少发黄。

4.遗传

如果父母头发少、发黄，那么孩子也就有可能会出现同样的情况。

改善宝宝头发黄少的小妙招

1.勤洗头、勤梳头

宝妈每个星期应该给宝宝洗头2-3次，这样可以加速头部血液循环，保证头皮头发清洁。宝宝头发再少，家长也要给宝宝梳头，这样能刺激头皮促进血液循环，头发自然也就生长起来。

2.保证营养

在宝宝成长发育期间，家长要注意宝宝饮食均衡，荤素搭配。及时摄入身体所需的蛋白质、矿物质，这对宝宝头发生长有利。肉类、紫菜、海带可以经常给宝宝食用，以保证宝宝有足够的营养。

3.不要使用吹风机

给宝宝洗完头发后，家长可以用干毛巾擦拭，不要总是使用吹风机，这对宝宝头发、听力都有不同程度的影响。

4.保证充足睡眠

睡得好宝宝生长发育得就好，对头发生长也有不小的作用。如果宝宝睡眠质量低，宝宝也会出现不同程度的问题，难免会对宝宝头发生长造成影响。

5.适当的进行阳光浴

宝宝成长发育离不开空气与阳光，平时或是周末可以带孩子去户外走走，晒晒太阳。要知道紫外线不仅能杀菌还能促进血液循环。早上九点到10点这时候阳光既不强烈，又温暖很适合宝宝。

此外，家长可以调整宝宝饮食结构，多让宝宝吃些富含营养的食物，适当晒太阳、勤给宝宝洗头梳头，如果还是不放心可以带宝宝去医院进行相关检查。

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