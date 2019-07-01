夫妻外出一周，宝宝被锁家中饿死，只因奶奶突发脑溢血！

6月23日在陕西西安发生一场悲剧，一对夫妇外出一周后归来，发现家里有一股恶臭，原来竟是母亲和1岁多的女儿已经死亡，据知情人透露，老人是突发疾病，而小孩很可能是被饿死的……

曾打过电话，但无人接听

同小区的居民得知此事也是唏嘘不已，据他们透露，两口子在16号左右的时候，曾给家里打过电话，不过没有人接电话，二人并没有察觉异样，也没有再打电话。

据知情业主透露：大人56岁，孩子1岁8个月，爷爷应该是回老家了。两口子可能是去旅游了，去外地大概有一周时间。23日上午，两口子回来，一开门就发现老人已经死去多日，孩子很可能是被活活饿死的。

目前经过警方的调查，室内没有被翻动的痕迹，排除了他杀的可能，不过具体原因，警方还没有透露。

其实类似的事情，在16年也发生过，据说湖南耒阳市怡景园小区内，人们突然发现小女孩已死在客厅地板上，经查是被活活饿死的。而她的外婆，已死在阳台上，手里还抓着被子，摔倒在阳台上。

有人猜测是在阳台收被子的时候摔倒的，可能当场死亡，不过由于家中只有一个不到两岁的小女孩，所以并无其它人发现。而这个小女孩在外婆死后，由于没人照料，也活活饿死了，据说小孩临死前把桌椅的脚都掰断了！！！

两起事件老人身故是意外，但是孩子的死却可以避免，电话没人接，可以多打几次啊，一直没人接可以联系亲戚朋友、物业、警察帮忙看看，孩子也很可能被救下来。

看似是天灾，其实是人祸，父母的冷漠和忽视，导致孩子活活被饿死。

你可以没空，但不能忽视

因为生活压力，很多父母不得不把孩子交给长辈带，这无可厚非，但是绝不能就真的对孩子不管不顾，尤其是异地的留守孩子，一定要定时关心，一方面是考虑安全问题，另一方面就是孩子的心理健康。

1.多通电话视频

相较于以前的孩子，现在的留守儿童更幸福一些，因为手机的存在，他们可以经常和远在外地的爸爸妈妈们打电话、视频，这样虽然相隔两地，但是情感交流却非常多。需要提醒的是，在给孩子通完电话后，要记住他们说的一些事情，下次再次通话的时候要及时回复，这样孩子感觉到你的关爱。

如果家里老人身体不好，而孩子也比较年幼，那么记得增加通电话的频次，最好能和老人约个时间每天一次，如果没有及时接通就各半小时打一次，确保没有出现意外情况。

2.节假日多回家

逢年过节，要尽量回家陪陪孩子，因为这些日子孩子基本都在放假，此时非常需要家长的陪伴，另外如果是孩子过生日，那么尽量能赶回到孩子身边。如果是暑假，此时爸爸妈妈没有休息日，那就可以把孩子接过来，不仅可以和孩子培养感情，还可以让他们看看大城市的样子，说不定还可能因此激励孩子努力学习。

3.偶尔写一封信

不要觉得写信已经过时了，事实上有很多事情不太方便通过电话沟通，通过写信却能很好的表达，孩子也很容易在写信的时候吐露心声。而且书信比较适合收藏起来，今后还能经常翻出来看看。

4.侧面了解孩子

除了多和孩子培养感情，还要多接触孩子身边的人，比如经常联系联系老师，了解孩子的学习情况，因为很多时候，孩子并不一定会愿意和你吐露自己在学校的时候。此外经常和老师联系也可以打好关系，偶尔让老师多多关照孩子

5.快递一些礼物

父母在外地，可以在买一些玩具或者食物，然后快递给孩子，不时收到父母寄来的礼物，孩子会感觉爸爸妈妈还在关心自己，他们也可以在其他孩子面前炫耀自己的父母对自己的爱，这样会达到事倍功半的效果。

6.学会尊重理解

因为没法经常和孩子面对面交流，所以在遇事的时候，一定不要急着批评孩子，理清事情的来龙去脉之后，再去用比较平和的方式教育孩子。因为父母不在旁边的孩子，往往比较敏感脆弱，他们非常需要尊重和理解。

最后再说一句，有条件的一定要把孩子带在身边，不少老人自己都需要人随时照看，独自带孩子不仅辛苦还很危险。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)