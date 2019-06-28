沉迷“吃鸡”，印度一少年疯玩6小时后暴毙

据外媒报道，5月28日，印度拉杰果德市一名16岁少年在连续玩《绝对求生》（俗称“吃鸡”游戏）6小时后，突然失去意识、心跳停止。随后他被紧急送往医院，医生抢救无效宣告其死亡。

“吃鸡”6小时，心脏骤停猝死

据少年的家人介绍，男孩对这款游戏十分沉迷。家人强行卸载后他就绝食抗议，过几天后又下载下来继续玩。

5月28日，这名少年在姐姐身边连续玩了6个小时，突然，他大喊“妈妈，妈妈”，接着便失去了意识。家人见状，赶紧将他送医。但医生表示，孩子送来医院时心跳已停止，已经无能为力。医生还指出，游戏刺激会使肾上腺素水平突然升高，进而造成心脏骤停。

印度多地发布禁令，家属呼吁禁止“吃鸡”游戏

由于《PUBG Moblie》（“吃鸡”手游）会导致玩家沉迷游戏，产生负面影响，民众多有指责，包括拉杰果德在内的不少印度城市为此都颁布了《PUBG Moblie》禁令，有的城市甚至完全禁止这款游戏。据悉，已经有16名学生因为违反禁令被拘捕。

据了解，如若玩家玩游戏超过6个小时，系统就会自动记录下来。当他再次登录时就会收到警告，提示需等到第二天凌晨5点半才能继续游戏。另外，玩“吃鸡”游戏时需要进行年龄验证，系统会询问游戏者是否年满18周岁。

当地警方认为，“吃鸡”游戏容易让人沉迷上瘾，对青少年有很大危害。这次真的发生了悲剧，死者家属强烈呼吁，希望政府可以禁止吃鸡游戏。

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