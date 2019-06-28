宝宝咳嗽吐了是怎么回事？要如何缓解

最近有宝妈向育姐求救，说自家宝宝睡觉时会突然咳嗽，严重时还会呕吐，究竟宝宝咳嗽吐了是怎么回事？又该如何缓解呢？育姐给大家好好说说这个问题：

宝宝咳嗽吐了是怎么回事

宝宝咳嗽会导致胃内压升高，严重时就有可能呕吐。另外，宝宝患有支气管炎时，也会导致消化功能变弱，造成肠胃不舒服，进而呕吐。

宝宝咳嗽吐了，如何缓解

宝宝咳嗽吐了，可以通过食疗的方式来改善不适：

1.百合银耳粥

百合银耳粥具有止咳润肺之功效。将银耳、百合洗净备用。大米淘洗干净后，放入锅中加水煮粥。将银耳切碎后和百合一起放入锅中煮，等粥变粘稠就可以出锅让宝宝食用了。

2.南瓜泥

宝宝感冒咳嗽，多是由风寒外邪侵袭，肺气内郁造成，使用食疗法可有效改善不适。准备南瓜250g，煮熟后捣成泥放凉，再加入蜂蜜15g搅拌均匀。让孩子早饭和晚饭前空腹吃50g即可。

3.冰糖雪梨

冰糖雪梨是一道非常美味的甜品，深受宝宝的喜欢，其可以止咳润肺，改善不适症状。具体做法是，取两只梨子，无需去皮，放入锅中与冰糖一起煮软即可。

4.黄豆水

如果宝宝体质偏热，容易便秘、咳嗽，每天喝黄豆菜心水有助于缓解不适。取黄豆50颗，放在水中泡60分钟，接着上锅煮40分钟，最后加入白菜心再煮5至10分钟即可。

让宝宝每天坚持喝，直至身体康复为止。另外，宝宝感冒期间身体虚弱，喝黄豆水能增强体质。

宝宝咳嗽吐了是怎么回事，相信以上的内容能帮到大家~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)