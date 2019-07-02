四岁娃轻微烫伤，居然导致酒精中毒、脑水肿、进ICU？

夏日炎炎，可怕的紫外线都有可能会伤害宝宝的幼嫩皮肤，更别提一碗滚烫的米线了。

前段时间，上海一名女孩童童在吃米线的时候，不小心碰翻了盛米线的碗，顷刻间，滚烫的米线伴随着汤汁一下撒到了童童的胸前和胳膊上，疼的童童哇哇大哭。

这时候，童童爸爸想起了老人家常说的治疗烫伤的一种土方子——用酒敷，据说效果很好。于是童童爸爸就把家里的一箱二锅头搬了出来，一瓶瓶地浇在童童的伤口处。还别说，童童渐渐不哭了，昏昏沉沉的睡了过去。

可到了第二天早上，事情就变得不对劲了。童童怎么也叫不醒，一直沉睡。看情况不对，童童父母赶忙把她送到医院，经检查，童童血液中酒精浓度高达3.79mg/ml(正常人是0.2-0.8mg/ml)，被诊断为急性酒精中毒、急性脑水肿、两度烫伤、代谢性酸中毒，直接住进了重症监护室。

幸好，在及时治疗后，童童转危为安了。

童童爸爸为此十分后悔，自以为有效的土方子，却将宝贝送进了ICU。

其实，关于烫伤，坊间还流传了很多所谓有效的土方法，切忌不可乱用，完全不靠谱：

• 用酱油涂抹：酱油中含有大量的盐，涂抹在患处会加重皮肤损伤，甚至会引起严重的感染，除此以外涂抹完酱油再送去医院，酱油的颜色会影响医生对创口深度的判断。

• 用牙膏涂抹：牙膏会封闭皮肤表面，影响皮肤散热，热气就会往皮下深处扩散，从而加重伤情。

• 冰敷：冰块温度极低，烫伤后，皮肤受损，直接冰敷会造成冻伤。

那么对于烫伤科学的处理方法是什么呢？我们一起来学习一下：

1. 立即用流动干净的冷水冲洗10-20分钟。

2. 如果创面表面覆盖着衣物，就待创面温度降低后，小心地将创面表面的衣服去除，如果衣物已经与皮肤发生了黏连的情况，不要强行脱去，用剪刀将周围未黏连的衣服剪掉即可。

3. 将烫伤的部位放置在干净的冷水中浸泡10-30分钟。

4. 最后用干净的毛巾、纱布等包裹住创面，送医院检查。

科学的方法才能有效地帮助缓解病症，但除了烫伤有各色各样的偏方外，民间还有很多治疗其他疾病的偏方，这里给大家列举一二，希望大家切不可盲目相信这些土方，有时候治不了人反而害人!

1. 把青蛙放在嘴里能治虫牙？

广州江高当地有个习俗，如果孩子牙疼就抓一只小青蛙放进嘴里，可以抓虫，治疗牙疼。殊不知，这种不卫生和极度危险的方法会导致人口腔感染，最后得不偿失。

2. 醋熏防感冒？

据说醋有杀菌作用，于是在感冒流行期内，将门窗紧闭，加热醋，用醋蒸气熏制房间就能预防感冒了。其实食用醋的醋酸浓度并不高，家中空间大，很快就会被稀释，起不到杀菌的作用。同时，它的刺激性气味对于儿童的呼吸道来说是不小的伤害，很容易被灼伤。

3. 喝风油精降暑？

民间流传着喝风油精过三伏天的说法，将一点风油精兑在水里喝，能起到去暑的功效。事实上，风油精属于非处方药，不适宜口服，并且它其中含有的樟脑、有机溶剂、色素等，对人口腔粘膜的刺激很大，并没有那么所谓的去暑功效。

4. 盐蒸橙子治咳嗽?

橙子在蒸煮之后，橙皮中的“那可汀、橙皮油”等分解出来，是能起到化痰润肺的作用的，但加盐就是画蛇添足了。盐分会造成支气管的不适，会加剧咳嗽，所以用盐蒸橙子完全是不科学的做法哦！

这里小花妈要提醒大家，民间很多传言的土方并不能有效的缓解病症，出现问题一定要及时就医，遵照医嘱，用科学的方法才能成功有效的治疗疾病，家长们万万不可盲目！

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