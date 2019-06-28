怀孕后做好这5件事，BB会更健康哦~

为了孕育健康聪明的宝宝，孕妈们通常会注意各种事项。但如果你在孕期能做好下面五件事，相信宝宝会健康~

1.适当抚摸肚子

孕妈可以适当抚摸肚子，让胎儿感觉到妈妈在跟自己互动，这能促进胎儿触觉发育同时也能促进大脑发育。怀孕前8个月孕妈可以上下抚摸肚子，8个月后从下往上抚摸肚子，每次动作要轻且时间不要太长，不需要频繁抚摸肚子。在抚摸肚子的同时，妈妈还可以跟胎儿说说话。

2.养成午休的好习惯

怀孕对孕妈来说是件很辛苦的事情，不仅要忍受身体上的负重还要忍受心理上的“煎熬”，这时候就要休息好。每天中午睡上一觉，不仅能缓解疲劳，还能促进胎儿生长发育，等到胎儿出生后，也比较容易养成作息规律，有睡午觉的好习惯。

3.多听胎教音乐

孕妈可以多听胎教音乐或是大自然的声音，这不仅能让孕妈心情愉快也能促进胎儿听力发育。每天晚上在睡觉之前，准爸可以跟准妈一起听听，或是跟胎儿说说话，增进夫妻感情的同时也增加亲子之间的感情。胎儿在听到爸爸或是妈妈声音后会更有安全感。

4.合理调整饮食习惯

想要胎儿健康生长，那么饮食就要合理。好的饮食习惯不仅为孕妈补充营养，同时也给胎儿提供了生长所需的各种元素，胎儿才能健康茁壮成长。平时，孕妈还应该适当补充微量元素，比如钙铁锌。孕期千万别挑食或是偏食，更不要随便吃垃圾食品。

5.合理运动

部分孕妈在怀孕后就不愿运动了，害怕会影响胎儿发育。事实恰恰相反，适当运动不仅能加快孕妈自身新陈代谢，还能促进胎儿神经系统与身体发育。孕妈经常运动胎儿出生也会变得更加阳光，对分娩也起到促进作用，能有效缩短分娩进程哦~

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