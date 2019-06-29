睡觉时出现这5个表现要当心，BB可能已生病

宝宝还小还不会说话，就算身体不适他们也没有办法跟家长说出口。这时候就需要父母仔细观察宝宝的行为与表现。如果孩子在睡觉时出现以下几个表现就要当心了，孩子可能已经生病了~

一、经常出汗

宝宝身体还处在生长发育阶段，新陈代谢也比较旺盛，刚开始睡下去时是容易出汗。但到了后半夜或是整夜都有出汗情况，那么宝妈就要注意了。白天要仔细观察宝宝是否有食欲不振或是精神差的情况，如果有，那就有可能说明宝宝是生病了。家长应及时带宝宝去医院检查，查找病因，对症治疗。

二、磨牙

很多孩子都有磨牙情况，在长牙时候也会有磨牙表现。但如果是在睡觉时候磨牙，那么家长就要注意了。孩子缺钙会引起磨牙，需要在医生指导下适当给孩子补充点维生素D、钙片等。

三、睡觉睡不安稳

好的睡眠质量有益于孩子生长。但如果夜里总是翻来覆去，睡眠质量就会受到影响。除外界噪音影响外，那就有可能是宝宝自身不太舒服，比如宝宝食欲不振、腹胀积食。这时候家长可以在宝宝睡觉之前，让他们少吃造成消化不良的食物，及时调整宝宝饮食。

四、打呼噜

部分家长认为打呼噜只会发生在大人身上，孩子是不会有的。其实不然，有些宝宝在睡觉的时候会有打呼噜的表现。之所以这样是因为宝宝呼吸不顺畅。如果是因为这个原因，家长可以及时调整宝宝睡姿，让宝宝枕一个矮一点的枕头。如果打呼噜情况始终没有好转，那么就要考虑是不是宝宝生病了。

五、睡着后总是惊颤

很多宝宝在睡着后会突然一下子抽搐颤抖。如果经常发生，这时候家长要多留心，想想宝宝是不是吃了什么东西或是经历了什么。如果是饮食出了问题，那么家长就要及时带宝宝去医院就诊。但如果是后者，那么就要多陪伴在孩子身边，给孩子多一点安全感。

睡眠对宝宝成长至关重要，家长平时应多仔细观察，发现异常要及时带宝宝就医。

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