老人带娃确实辛苦，但有些坏习惯真不能忍！

家有老人帮忙带娃，其实是件很幸福的事。娃有了人照顾，爹妈才能更放心地去工作呀~

不过，老人带娃总有些不尽人意的地方，有些带娃方式已经被指出很不科学了，但他们还是老一套。我们不是责怪老人带娃有多“糟糕”，只想纠正一些老人带娃时的错误行为，为的是共同进步，一切都是为了宝宝好嘛~

乳牙不用刷

这个问题真的很普遍，甚至发生在自己身上。每次给孩子刷牙，孩子不配合，哭得特别凄惨。老人听了很是心疼，就说反正乳牙迟早都会掉，刷不刷都没意思，干嘛要瞎折腾。

调查显示：中国超过半成的宝宝牙齿都有问题。尤其是很多老一辈都对口腔健康并不重视，觉得孩子的乳牙就算蛀牙了也没事，反正都会掉的。事实上只要乳牙坏了，后面萌出的恒牙也绝对好不到哪去！

从宝宝第一颗乳牙萌出的时候就要开始给宝宝刷牙了，从小保护好牙齿才能让孩子一生受益。

怕孩子冷，穿的太多

老人自己怕冷，也常常觉得孩子手脚凉，认为孩子穿得不够多，还要再加点衣服，不然要冻感冒了。

其实小宝宝因为末梢血液循环不好，会有手脚凉的现象，这是正常现象，并不是因为冷。如果宝宝穿得太多，新陈代谢快，稍微活动后就会出汗，皮肤血管张开，衣服也会被汗湿，这样会更容易“受凉”，严重的还可能出现“捂热综合征”，造成孩子昏迷缺氧甚至死亡！

经常有家长会问：冬天给宝宝穿好多衣服怎么手还是冰的，是穿不够还是什么？判断宝宝冷不冷，该不该添加衣物，许多家长的习惯是摸手。其实，这样的判断方法并不完全正确！因为小儿心脏博出的力量较弱，未稍血循环较差，所以手脚发凉，其实中心温度并不低，家长盲目给孩子多穿衣服不利于孩子自身调节体温反而容易生病。

光摸手不管用，那怎样才能判断宝宝是冷是热呢？育姐再教大家一个“一指神功”，可以更精准的衡量孩子的冷热程度。

麻麻们只要把手指从宝宝后衣领处伸入颈背部，左右横扫一下。

如果手指感觉温暖舒适，说明孩子衣服够了；

如果觉得有发烫感，甚至有湿润感，说明孩子出汗了，衣服穿多了；

如果手指感觉不够温暖，就说明孩子衣服不够，要加衣了呦。

太早给孩子吃盐

很多老人都说，孩子不吃盐没力气，所以宝宝的辅食里早早就开始加盐了。

但《中国居民膳食指南》建议，1 岁以内的宝宝不需要额外吃盐。宝宝已经在母乳和辅食中摄取了足够的钠，再加点盐，就超标了，会加重他们肾脏的负担，同时增加心脏负担，影响宝宝的生长发育。

而且过早食用调味品，可能会让宝宝口味变重，拒绝吃不加盐的辅食。天然的才是最好的，调味料吃多了可不好哦~

满嘴脏话

养孩子不仅要让宝宝的身体健康成长，也要让宝宝的心理健康发育。一个人的谈吐就能看出一个人的素质、代表着一个人的文明程度。

老一辈由于年轻时的生长环境，也许身不由己地无法有太高的文化水平，我们无法强求，但是我至少认为说不说脏话是能自己控制的，要是老人不听劝，老是脏话挂嘴边，最好还是让宝宝敬而远之了。

因为小宝宝正处于探索与学习的阶段，无论行为还是说话都很喜欢模仿别人，更别说每天陪伴孩子的老人了。所以带孩子的家长必须把自己的谈吐重视起来，这个坏习惯必须要改！

迷信偏方

虽然到了科学普及的年代，但有些老人还是很迷信。例如说：孩子被吓到了，喝点XX水就好了….育姐还听过有的老人听了偏方，往宝宝屁股上抹土治红屁屁……

有些老人对西药有所顾忌，孩子生病了，他们总要去求点偏方让孩子好得快一些。如果只是“装神弄鬼”，不做伤害孩子的事也就算了。如果让宝宝喝“符水”、用“土方”就会延误治疗，使病情加重。若是做一些让孩子无法接受的事情，还会危害孩子的心理健康。

嚼碎食物喂宝宝

有些老人认为，把食物嚼碎后再喂孩子使食物好消化，有利于孩子健康成长，这是育姐最反感的行为！

嚼碎了为孩子，大人口腔中的各种各样的病菌很有可能会传染给孩子。大人抵抗力强，可以不生病，而婴儿的抵抗力差，病毒被传染到孩子身上必然会生病。有一种病菌叫做幽门螺旋杆菌，广泛地生存在成人的口腔内，世界上一半以上的人体内都存在着这种病菌。如果孩子感染了幽门螺旋杆菌，会导致慢性胃炎和消化性溃疡，还可能引期儿童缺铁性贫血、厌食及血小板减少，甚至会导致孩子生长发育迟缓。

让孩子自己咀嚼可以刺激牙齿的成长，同时还可以反射性地引起胃内消化液的分泌，以帮助消化，提高食欲。

把屎把尿

中国的娃娃们大概都经历过“把屎把尿”，到了现在，还有很多“经验丰富”的老人们认为“你们从小就是这么把大的，有什么问题？”但其实把屎把尿并不是出于宝宝自己的需求，也确实可能对宝宝造成一些伤害。比如影响脊椎发育、引起尿频、不卫生、影响宝宝心理等。

事实上大部分宝宝在18～24个月时，控制排泄的肌肉才能成熟，在这之前“把屎把尿”并不能达到训练宝宝控制排便的能力。

还有一个支持不把尿的理由：根据调查，较晚接受训练的孩子比早早接受训练的孩子更早学会自主排便。因为不把尿的宝宝，一直以来都是依据便意来排尿的，所以对便意的掌握比较好。而过多把尿的宝宝，始终在根据便意排尿和根据把尿动作排尿之间被混淆，对便意的掌握很差。

老人非要给宝宝把尿，无非是因为不想用纸尿裤，如果是觉得纸尿裤浪费钱，大可以减少用量，用尿布或者白天用尿布晚上用纸尿裤。以前因为没有纸尿裤，“把屎把尿”也无可厚非，但在这个科技如此发达的时代，我们有了更好的替代品，大人省心孩子也省事，何乐而不为呢？

从小开始穿着开裆裤到处乱跑，真的不卫生也不美观。对于那些还执着于“把屎把尿”的人，育姐请你好好想想，把屎把尿是宝宝的需求还是真的只是你想这么做？你确定孩子在被你把时是跟你一样快乐满足的？

不要用自己偏执的想法去绑架孩子，提倡科学育儿，育姐呼吁，不要给宝宝“把屎把尿”了！

为人父母，现在想要好好养育一个孩子，已经不再像我们的父辈那样简单了。对孩子的养育还是应该父母为主，老人为辅的。如果家里条件实在没办法，必须把孩子放在老人身边，就一定要多跟老人科普科学的育儿方法，在孩子面前改掉这些坏习惯。

当和老人发生意见分歧的时候，要多交流、多沟通，尽量求同存异，相信真正为孩子好、明事理的老人也能逐渐做出改变，毕竟共同养育孩子健康成长才是硬道理呀！

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