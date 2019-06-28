宝宝吐奶像喷泉？教你几个护理技巧

昨天晚上育姐睡得好好的，刚生了娃差不多两个月的闺蜜突然就打了电话过来，完全不顾育姐我的睡眠质量。不过听到她电话里的语气，慌得不行。

闺蜜说，宝宝吐奶了！一般来说，宝宝吐奶很正常，谁家宝宝还没吐过奶呢？可是闺蜜一听更着急了，连忙说她家宝宝那可不一样，吐奶吐得像个喷泉，三条水柱从宝宝鼻孔和嘴巴里喷出来，半夜把她吓得够呛。

看着宝宝吐奶吐得一身，她真是不知道怎么办，都急哭了。好不容易等宝宝不吐了，收拾好东西，就赶紧到育姐这来取经了。

宝宝为啥总吐奶？

像育姐闺蜜的娃这样，半夜吐奶吐成喷泉的情况其实并不多见，往往宝宝都是在喝奶后、身体受到挤压或摇晃时吐奶。至于原因：打个比方，宝宝的胃就像一个没盖盖子的瓶子，还是被倾斜放置的，容量还很小。哪怕是受到了轻微的摇晃，水也很容易溢出。

为什么成年人不会那么容易吐呢？这要归功于胃上面的“贲门”，它可以在咱们吃下食物后收缩，把食物“关”在胃里。而宝宝的胃发育还不成熟，贲门括约肌较松弛，关闭不紧，容易被胃内食物冲开；而“胃部出口”幽门相对发育完善，能好好地闭上，但受到食物刺激容易发生痉挛性收缩，会把食物往外推，两个生理因素一结合，宝宝当然容易吐奶。

不仅如此，宝宝在喝奶时，因为着急或者受到了外界环境、情绪波动的影响，可能会把空气一起喝下去。这不仅让宝宝感觉很不舒服、也会引起吐奶。喂奶次数过多、喂奶量过大、出奶量太多、妈妈出奶太快，总之宝宝喝进去的量超过了他小小的胃能容纳的，就会一股脑吐出来。

宝宝吐奶像喷泉怎么办？

首先要确定的一点是，宝宝吐成这样的确吓人。但是如果仅有这一个不正常现象，其他时候宝宝能吃能睡长得好、性格活泼不萎靡，那就真的没啥事，可能就是你家宝宝属于“豪放派”吐奶。

一般宝宝吐到十个月后慢慢会好，也不会影响他的生长发育。即使宝宝吐的奶里含有粘液或者成豆腐渣状奶，都是正常的，不必担心。真正重要的，是宝宝吐奶后的处理方式。

宝宝吐奶怎么正确处理？

1.绝对不要因为宝宝吐奶会弄脏衣服床单，就试用捂住口鼻的方式来止吐，这么做很容易导致孩子的窒息。仔细看过上面孩子吐奶的解释，你就知道这么做只是表面止吐。

2.先确认宝宝有没有呛奶再竖抱起来，不先做这一步，如果宝宝已经呛奶，抱起来反而会导致奶水呛入宝宝肺部。

宝宝咳嗽的话，就横着抱，让宝宝的脸侧向一边，大人帮他拍拍背；如果咳得比较厉害，就让宝宝趴在大人腿上，加大点力拍宝宝的背部，让呛进去的奶液流出。

3.确认宝宝只是普通吐奶，将宝宝竖着抱起来，上半身稍微前倾，奶液会在重力作用下从口鼻流出。

4.当宝宝不吐奶了，奶液也流完了。大人要仔细清理宝宝的口鼻，不要忽略鼻腔里的残留奶液。否则奶液还会反流或者粘粘空气中的灰尘变成难清洁的鼻垢，用棉签轻轻拭去即可。

如何预防宝宝吐奶？

让我们把这个工作分为给宝宝喂奶前、喂奶时和喂奶后来处理。

喝奶前：

不要把宝宝的纸尿裤包得太紧；

宝宝平时吐奶情况就比较严重，那么保证喂养间隔为2~3小时，或者改成少量多次的喂法。

喝奶时：

宝宝要把乳晕部位也含进去，防止空气进入；

尽量不平躺着喝奶，抱起来呈45度左右的角度喝较好；

喂奶时保证环境的安静和心情的平静，以免宝宝呛奶。

喝奶后：

把宝宝竖抱起来，大约十几分钟，给宝宝拍嗝3~5分钟，帮助宝宝胃里空气排出；

宝宝要睡觉的话，也不要立即平躺睡，而是先右侧睡半小时，确保没有溢奶现象，再把宝宝翻过来平躺下睡觉；

吃完奶不要逗宝宝大笑或者是摇晃，避免挤压到宝宝的肚子；

如果宝宝吐奶，要及时更换脏的衣物，以免味道刺激宝宝再次吐奶。

什么情况下宝宝吐奶要警惕

如果宝宝每次都吐奶，而且你用了上述方式都不见效，宝宝还是吐成了喷泉，那么你就要开始注意观察宝宝的其他表现了。

1.呕吐物不止食物，还有血丝泡沫黄色胆汁，黄绿色开啡色液体和奇怪恶臭味。

2.宝宝伴有发烧、腹泻等症状。

3.宝宝体重增长不符合一般生长曲线，较为缓慢。

4.宝宝精神状态很差，腹部肿大体型消瘦面色暗黄。

出现以上的伴随症状，请及时就医。

其实每个宝宝吐奶的程度和方式都不太一样，爸妈看完这篇文章也还是要慢慢摸索，适合宝宝的喝奶和拍嗝方式，在随着时间的流逝宝宝的长大，他就不会再吐奶啦！

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