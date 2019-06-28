婆婆让买定型枕给宝宝睡，一年后宝妈后悔不已！

琪琪和老公结婚五年，去年好不容易生了个男孩，那真是应了中国那句老话“含在嘴里怕化了，捧在手里怕摔了”。某次琪琪看到一篇文章，说孩子在婴儿床里睡着睡着，就翻到床围和床单的缝隙里窒息死亡，再一想自家宝宝睡觉也不老实，她就琢磨怎么让孩子睡觉踏实点。婆婆听说这件事，就推荐用定型枕，还说既能固定宝宝不乱动，还能防止宝宝偏头，于是孩子就开始睡定型枕。

没想到，最近琪琪抱着孩子玩的时候，才发现孩子的头完全扁了。气得琪琪马上去找婆婆理论，婆婆却洋洋得意说扁头才好，睡觉老实。这下琪琪才上网找资料，发现孩子这么小，根本不需要什么枕头，如今后脑勺也扁了，影响美观，真是悔不当初！

其实很多长辈都会推荐给宝宝睡枕头，而且还对扁平的后脑勺有谜之喜爱，和咱们现在的圆头审美差距很大……那么，家长到底该怎么办呢？

不要使用枕头

新生宝宝的脊椎和成年人不同，是直的，没有生理性弯曲。成人之所以需要枕头，正是因为睡觉时，枕头可以填满这个弯曲的空间，让肌肉放松。但是宝宝直直的脊椎让他躺下来也不会在脖子后留出空间，所以他并不需要枕头。

从下面这个图我们可以看出，即使是4岁儿童，颈椎曲度也只有一点点。

美国儿科协会也不建议在新生宝宝的婴儿床上放枕头和其他任何毛绒玩具，因为这些物品都会增加宝宝窒息的风险。即使宝宝睡觉乱动，撞到栏杆，其实以他自己的力量是不会受伤的。正规婴儿床的围栏缝隙适中，也不需要床围遮挡，宝宝也不会落到床单和床围的缝隙而窒息了。

宝宝什么时候能使用枕头？

搞清楚差别后，大家是不是就明白起码要等到宝宝的颈椎出现曲度后再使用枕头了呢？对于时间节点，由于每个宝宝发展的速度不一样，所以没办法准确地说是几岁几个月，但是大家可以根据宝宝的表现来判断，灵活使用。比如当宝宝能灵活翻身、坐立后，当宝宝开始喜欢把头点在某些物品上，喜欢枕着爸妈的手臂时，这就意味着宝宝觉得有高度的枕头能让他舒服，可以开始使用枕头。

美国儿科学会（AAP）在2016年安全婴儿睡眠环境的建议中指出，推荐婴儿在生后1岁之后使用枕头，之前不仅不使用枕头，而且为了安全起见，也不要在婴儿床上放置枕头。很多专家则认为应该在2岁后使用枕头。

宝宝睡偏头怎么办？

如果之前没有注意，宝宝已经睡偏头扁头了，还有挽回的余地吗？有！

医学上把宝宝的偏头成为“体位性颅骨畸形（PSD）”，而且近一半的2个月宝宝都会出现偏头的表现，再把情况轻微的宝宝算进去，比例更是达到了四分之三。这样说来爸妈们是不是悄悄喘了口气，放松下来了呢？

0~3个月是宝宝头型的黄金塑型期，因为在这个时间段内，宝宝的头颅骨还没发育完全，质地较软，可塑性较强。如果你家宝宝孩在个月内，赶紧看看他的头睡偏了没有，及时纠正。

等到宝宝再长大一些，1岁至1岁半，前囟门会闭合，矫正效果就不那么明显了，家长要抓紧1岁前的黄金纠正期呀~

那···1岁后的宝宝可咋办呢？虽然有研究表明扁头偏头不大会影响智力发育、情况会随着长大好转，但家长也不能干等着对不对，还可以尝试下面这些方法帮孩子纠正偏头扁头哦：

1.尽量减少宝宝头部受到的压力，多让他坐下或抱抱他。

2.调整妈妈喂奶的方向，因为宝宝天生追随妈妈的方向，所以妈妈可以时不时换个方向喂奶、逗他玩，帮宝宝改变熟悉的位置。

3.及时锻炼宝宝的颈部力量，让他能趴着头玩，从最开始的半分钟到2、3分钟，能有效治疗和预防偏头扁头哦。

4.不要再使用定型枕，宝宝的头部在睡觉时被长时间固定了，像不偏头扁头都难，除非你能做到隔几个小时就给宝宝换一次睡觉方向（但这也太难了，不仅累死爸妈还会弄醒宝宝）

就像上面所说，不是太严重的偏头扁头，宝宝会自己长好，但是如果他的头型歪的很厉害，那就应该向医生咨询应对方案，因为宝宝的头型异变，还可能是身体出了问题，如斜颈症、或者骨缝过早密合等。

如何挑选适合宝宝的枕头？

市面上的枕头各式各样，除了定型枕，还有各种面料、各种填充物的枕头，如何为宝宝选择呢？其实这些都是次要的，重要的还是以下几点：

1.高度合适

枕头要高度适中，能贴合宝宝颈部弯曲，过高过低都会让宝宝感觉不舒适。衡量标准是宝宝平躺下来时，头和躯干能处于一条水平线上；当宝宝侧卧时，双眼连线和床面垂直。1岁后宝宝的枕头多为3~10厘米，家长购买前可以先用毛巾折叠成适合的高度垫在宝宝头下，看看哪种高度最适合宝宝。

2.弹力较好

当我们用手按下枕头，发现它半天还弹不回原来的平整，这种枕头我们不要给孩子用。太软，容易堵住口鼻，起不到支撑作用。我们优先选择很快能恢复形状，支撑性好，回弹较快的枕头。

3.容易清洁

蚕丝、药草枕芯什么的听起来很高档，但清洁起来却很麻烦。我们都知道宝宝会流口水，时不时还来个吐奶，你要不好好清洁，细菌什么的就会囤在枕芯里，引发宝宝呼吸道和过敏等问题。所以家长要选择透气性较好的枕套枕芯，吸水性较好的枕套，还要记得清洗和晾晒哦！

最后，其实还有一种特殊的“矫型枕”，它外周高，中间有凹陷，能帮助偏头扁头较为严重的宝宝转回正常头型。当宝宝睡觉时，他的头部凸出的部位会嵌入枕头的凹陷区域里，纠正头部凸出的位置。或让头部较扁平的一侧架在枕头的凹陷位置上，使这部分不受外力，留出生长空间，帮助宝宝的头型向正常状态发展。可在医生的建议下使用。

总之，新生宝宝是不需要枕头的，家长可别好心办坏事喽！

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