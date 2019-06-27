养宠物能促进BB肠道健康，你还纠结个啥？

有证据表明，在家养宠物，实际上会改变婴儿胃肠道的物理微生物组成，也就是肠道微生物群，这可以帮助婴儿保持健康。

什么是肠道微生物

肠道菌群是指生活在我们的胃和肠道，特别是大肠中的许多菌株和类型的细菌。每个人的肠道菌群都是不同的，许多因素影响着胃肠道细菌菌群，比如遗传基因，生活方式，饮食等等。而肠道的微生物组成在许多方面影响着健康，比如体重，免疫系统，甚至是精神状态。肠道中的细菌还影响着心脏健康，比如肠道中的有害细菌可能会导致心脏病。

宠物和婴儿肠道健康之间的联系

医生很清楚肠道菌群有多重要，特别是在生命早期发育的时候，因此他们特别关注影响婴儿肠道微生物群的因素。绝大多数情况下，在家里养宠物的婴儿肠道菌群中存在两种重要的细菌。在接触毛绒宠物的婴儿中，发现细菌示波螺和/或瘤胃球菌的数量增加了一倍。更令人鼓舞的是，宠物接触也与不良细菌链球菌的减少有关。总的来说，研究人员指出，在家里养毛绒宠物可以增强婴儿的免疫系统，减少过敏反应，研究还指出，养宠物有助于减少儿童的新陈代谢和特应性疾病。

这项发现对剖腹产孩子更有益

研究人员指出，这些发现对剖腹产的婴儿特别有帮助。这是因为，当剖腹产婴儿出生时，他们所接受的细菌与顺产出生的婴儿所接受的细菌不同。当婴儿顺产时，他们通过母亲的产道，通过分娩被引入许多细菌群。然后这些细菌进入自己的消化系统，帮助建立一个健康的肠道微生物群。然而，在剖腹产时，宝宝没法在产道停留足够的时间来接收细菌。因此，如果婴儿是通过剖腹产出生的，帮助建立婴儿消化系统的健康微生物群尤为重要。

总的来说，科学似乎指出了这样一个事实：在家里养宠物可以促进每个人的健康，尤其有助于为宝宝建立良好的肠道菌群。因此，如果你对养宠物抱有疑虑，特别是当你怀孕的时候，科学研究表明，养宠物并不会引起这方面的困扰！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)