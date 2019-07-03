每次喂奶需要多长时间？和这些有关

母乳喂养的时间取决于一些因素，包括宝宝的月龄和母乳供应情况。平均喂养时间可以持续10到20分钟，但宝宝可能在任何时间段需要母乳喂养，从每次5到45分钟不等。

按月龄划分的母乳喂养时间

月龄对母乳喂养时间的影响最大。新生儿需要时间来练习和学习，而大一些的婴儿则会成为专家，他们很快就能清空乳房。以下是一些关于月龄和喂养时间的一般信息。

新生儿：

至少每2到3小时哺乳一次，每侧10到15分钟。每次喂养平均20到30分钟有助于确保婴儿获得足够的母乳。它还允许有足够的时间刺激身体来增加你的母乳供应。每次喂养时，新生儿母乳喂养时间充足的迹象有：

孩子在生命的第五天之后，每天至少有六片湿尿布。

孩子每次进食后都很满意，而且在进食之间睡得很好。

每次进食后，你的胸部都会感到柔软而不饱满。

孩子的体重稳步增长。

3到4个月：

在最初的几个月里，喂养时间逐渐变短，两次喂养之间的时间变长。当婴儿三到四个月大时，他就开始母乳喂养，体重增加，生长良好。宝宝可能只需要5到10分钟的时间来清空乳房，得到他需要的所有母乳。

6到9个月：

大约6个月时随着固体食物的添加，宝宝开始从杯子里喝水，以及拥有更自由地移动的能力。大一些的婴儿可能只会在胸部快速进食，然后开始玩耍。但是，他们可能会在晚上睡觉时花更多的时间进行母乳喂养。

幼儿：

尽管母乳喂养继续对较大的儿童有益，但它不应成为幼儿饮食的核心部分。幼儿应该吃和喝各种食物，他们可能只是偶尔和迅速地母乳喂养。然而，如果他们想寻求安全或舒适，尤其是在生病或受伤后，他们可能会花更多的时间在乳房上。

注意事项

快速成长期

在快速成长的时期，孩子可能会更频繁地母乳喂养，并且在每次喂养时比正常花费更多的时间。母乳喂养时间的增加是为了获得更多的营养和能量来支持他们的生长。而且，通过母乳喂养几分钟，它会向你的身体发送一个信号，而生产更多的母乳。生长激增可能发生在任何年龄段，但通常发生在6周、3个月和6个月左右。它们只会持续几天，然后婴儿通常会恢复正常的母乳喂养频率。

喂养时间过长

在母乳喂养的前几天，婴儿长时间哺乳或频繁哺乳并不罕见。然而，到第五天，你的奶量应该增加，孩子应该能够在45分钟内得到他所需要的全部母乳。如果宝宝在每次喂养时都积极地吮吸乳房超过45分钟，这可能意味着他没有得到足够的奶水。请咨询医生或哺乳专业人士，评估问题并帮助尽快解决。

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