新生儿何时能外出？这里有答案

新生儿应该待在家里的想法是完全错误的，呼吸新鲜的空气和自然的阳光对宝宝和你都有好处。但是，你应该采取一些预防措施和实施某些限制，以保持宝宝健康以及保护他免受不良天气的影响。

避免大量人群

虽然在院子里或是安静的公园里都可以，但你还是要尽量避免在宝宝出生的前几个星期里接触过多人群。宝宝免疫系统不成熟，很容易感染病菌。一旦宝宝长到2到3个月，免疫系统就会明显成熟，你就不必太担心了。

小宝宝太讨人喜欢了，这意味着陌生人可能想和他接触和玩耍，让你对他接触到的东西失去控制。所以，在去购物中心或当地的游泳池之前要记住这一点。保护宝宝不被陌生人沾满细菌的手伤害的一个好方法是使用婴儿背带。当家人或朋友想抱你的孩子时，一定要先洗手。

穿合适的衣物以适应天气

一般的经验法则是在成人衣物多少的基础上增加一件，以防天气太热或太冷。与成年人不同，婴儿不能有效地调节体温。所以要小心照看孩子，确保他不太热也不太冷。如果宝宝太热，他可能会脸红，发际线处有点出汗。

一般来说，只要宝宝不在阳光下，在酷热的天气里只穿尿布是可以的，但不要在外面待太久。当寒冷的时候，确保在户外戴帽子，因为人会通过头部失去体温。

四季外出注意事项

1.冬天

在冬天带孩子出去是完全安全的，只要他被适当地包裹起来，温度不太冷，而且时间别太久。寒冷天气要碰注意，这是因为婴儿的神经系统仍在发育，皮下脂肪含量很少，并且无法通过颤抖来提高体温，使得婴儿患低温的风险增加。

2.春天

春天是一年中生孩子的好时机。冬天的寒冷已经开始解冻，白天也越来越长。这是一个与大一点的孩子一起散步或去游乐场的理想时间。在春天带孩子出去之前，一定要查询天气，并准备好婴儿车的雨伞、额外的毯子和更换衣服，以防遇到意外的大雨。

3.夏天

在夏天，你要保护宝宝免受烈日、高温和蚊子的伤害。在炎热的夏天，尽量把户外活动安排在早晨或下午晚些时候。6个月以下的婴儿不建议该使用防晒霜，所以你需要让婴儿待在阴凉处，戴上遮阳帽。带宝宝外出时，记得使用带遮阳帘的婴儿车，并检查以确保宝宝在任何时候都不在阳光直射下。

4.秋天

就像春天一样，秋天温度适中，阳光充足。然而，秋季的天气也会很快变化。所以外出时一定要多带些毯子，让宝宝在户外保持温暖。

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