顺产太煎熬？四类妈妈少受罪

顺产时，很多准妈妈因为产程比较慢倍受煎熬。但也有些准妈妈生孩子比较快，少受了不少罪。那么，到底是哪些准妈妈这么幸运生孩子比较快呢？

1．能够hold住情绪的准妈妈

第一次生宝宝，很多准妈妈难免会感到激动、紧张、害怕，这些情绪都会给大家增加了压力，使开指速度减缓。同时不良的情绪还会影响准妈妈的身体结构，减弱机体适应能力，影响分娩进程。

而分娩时能够hold住情绪的准妈妈，一般可以更快和宝宝见面。想要子出生相对快些，那么大家在产前一定要控制好情绪，避免大喜大悲。对了，进产房之前，准爸爸要给准妈妈充足的关心与爱护，帮助准妈妈缓解紧张的情绪哦~

2．产力足，懂腹部用力的妈妈

膈肌的收缩力，腹壁肌以及子宫的收缩力等这些力量叫做产力，其中子宫的收缩力很重要。子宫收缩力量足，可以促使宫颈口扩张，反之宫颈口扩张就会被减慢，影响分娩速度。

分娩时准妈妈如果懂得腹部用力，产力充足，胎儿产出会加快。如果不想出现产力不足的问题，孕晚期时应留意血象检查，还可以通过食补来增强分娩产力。

3．宫口开得快，宝宝胎位正

胎位正不仅开指快，速度也会相对快些。头位也就是胎儿头部朝下，这才是宝正常的胎位，有利于顺产。一旦宝宝胎位异常，就会严重影响整个产程，甚至造成难产。

4．生过宝宝的准妈妈

如果准妈妈是初产妇，那么可能需要11到12小时才能完成分娩。但如果是经产妇，产程时间会比头胎缩短一半左右，需要6到8小时就能和宝宝见面了。

这是因为生过宝宝的准妈妈有一定经验，再加上生第一胎时产道不同程度扩张过，所以生产速度会快一些。

如果你符合上述某一种情况，那恭喜喽~虽然顺产时同样会痛，但你的分娩速度会相对更快。

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