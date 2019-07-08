胎宝宝“留级”了，准妈可要正确应对

瓜熟未蒂落，这让不少准妈妈非常焦急。如果妊娠≥42周，那就属于过期妊娠了，有一定的危害性，比如会增加胎儿的围产病率和死亡率，以及难产几率等。那么遇到胎宝宝“留级”，准妈妈应该怎么办呢？

1.咨询医生

首先，如果胎儿已经“留级”超过两个星期，这时候的准妈妈应该直接去医院咨询专业的医生。医生会对准妈妈和胎儿做各种相关检查，通过检查来判断是否需要催产或者是进行剖腹产。

2.耐心等待

如果是刚到预产期，宝宝没有发动的迹象，这种情况准妈妈可以适当等一等。在这段时间里，大家要调整好自己的心态，不要过于紧张。宝宝“留级”和很多因素有关，除了羊水过多之外，还可能是因为准妈妈在怀孕期间缺乏运动，或是准妈妈子宫收缩无力等等。如果产检一切正常，安心等待就可以了，说不定宝宝第二天就会发动了。

3.散步

没错，孕晚期时准妈妈适当散步可以促使宝宝发动。这是因为散步时地球的重力和准妈妈臀步的晃动，可以促进胎儿向下走压住子宫颈，这时就会开始阵痛。

这里提醒大家，饭后不要马上散步，天气不好时尽量不要外出。建议选择空气新鲜胡环境、路况好的区域进行，还有散步时要穿上舒适的运动鞋或孕妇鞋。每次散步的时间宜控制在30分钟，不要太长哦~

4.做慢下蹲运动

做这项运动讲究的是下蹲、起身时要缓慢，避免动作过猛。为了避免重心不稳，最好扶住墙体或椅子做到半蹲，然后慢慢起来。

每天晚上睡觉之前可以进行慢下蹲运动，刚开始可以每次做五下，连续做两组，此后再根据自己的承受能力逐渐增加。记住，以自己身体接受度为参考。

5.温水淋浴

临近预产期洗温水澡时，准妈妈可以用莲蓬头持续喷洒腹部隆起处。注意水温不能太高，38度为宜。喷撒时可以轻轻抚摸腹部，并和胎宝宝温柔地做些交流。这个时候，可以每天可以淋浴2到3次，每次淋浴控制在15分钟之内。

胎宝宝“留级”，准妈妈干着急也没用，不妨通过以上方式积极的促使胎儿发动吧。

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