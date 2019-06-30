孕期熬夜失眠，怎样补救？

在怀孕之前，很多准妈妈就有熬夜的习惯，即便怀孕了也没有纠正。但是你知道吗，孕期经常熬夜既伤了大家的身体，也影响胎儿的发育。如果没有啥事，还是早睡吧。如果因为工作等原因不得不熬夜，那也要及时采取补救措施。

熬夜带来的危害

1．对宝宝

熬夜会影响准妈妈的内分泌，在这种情况下，也会影响新陈代谢，不利于胎儿的生长发育，甚至可能造成流产。熬夜还会影响肝胆造血，容易导致准妈妈血亏，使得宝宝出生后出现气血不足的症状。还有就是，喜欢熬夜的准妈妈生出的宝宝出现容易爱哭闹、生长慢等情况。

2．对准妈妈

熬夜会打乱人体生物钟，易引起内分泌失调，增加心血管疾病的发病风险。对于准妈妈来说，熬夜的风险更大。它会加大准妈妈的身体消耗，让准妈妈更容易感觉疲劳。如果白天还需要长时间工作，准妈妈恐怕会吃不消。

熬夜还会降低免疫力，让准妈妈身体更容易出现一些问题，比如感冒、肠胃感染等。此外，熬夜影响准妈妈的气色，会让皮肤粗糙、脸色蜡黄、黑斑等问题找上门。

熬夜的补救措施

1．多喝水

不管是熬夜时还是熬夜后，准妈妈都应注意补水。大家可以用枸杞和菊花泡茶喝，帮助去火明目，补充水分。

熬夜也容易让准妈妈的肌肤缺水。在洗脸时，准妈妈可以冷热水交替洗脸促进面部的血液循环。起床后如果有时间，可以敷一张保湿面膜，恢复自己的好气色。

2．补觉

不管是何原因使准妈妈熬夜，白天都要及时补觉。即使是午觉只睡20分钟，也可以帮助准妈妈恢复一部分精力。

每天晚上在睡觉之前，准妈妈可以使用温水泡脚。最好提前一两个小时就开始准备入睡，每天早上醒来不必立即起床，可以赖个20到30分钟，这么做对准妈妈来说更健康。

3．注意排毒

有很多食物都可以帮助准妈妈排毒，比如说黄瓜、木耳、海带等等这类富含维生素b的食物。熬夜之后，准妈妈的体内会产生大量的毒素，如果不及时排出就会在体内淤积，而这些食物可以帮助准妈妈排出毒素保护肝脏，消除疲劳。

熬夜之后，准妈妈还应注意营养的补充。在饮食搭配得当的基础上，维生素、蛋白质等最好加强补充。

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