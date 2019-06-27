宝宝细菌感染反复发烧怎么办？这篇文章说得很清楚

宝宝发烧是一种常见现象，引起的原因有很多种，其中细菌感染是比较严重的一种。宝宝细菌感染反复发烧，会给身体健康带来十分不利的影响，大家一定要多加警惕。那么，宝宝细菌感染反复发烧怎么办？今天育姐就给大家好好说说这个问题。

宝宝细菌感染反复发烧咋回事

细菌感染发烧通常出现在2岁以上的宝宝身上。此时宝宝具有很强的自主活动能力，很容易和细菌发生接触，进而发生细菌感染。宝宝细菌感染发烧会导致不良的后果，有可能会引起并发症。如果这些并发症没有进行及时处理，则会严重影响宝宝的身体健康。

注意，宝宝发生细菌感染时，会有食欲下降、精神萎靡、高烧不退等明显的不适症状。

宝宝细菌感染反复发烧会持续几天

宝宝身体情况各异，发烧的病程也有所不同。通常而言，宝宝细菌感染反复发烧如果不严重的话，会持续三到七天，随后身体会慢慢好起来，如果宝宝细菌感染病情较重，甚至引发了并发症，那么发烧的时间会变长，具体持续多久要根据病情而定。

宝宝细菌感染反复发烧怎么办

大家遇到这种情况不要惊慌，用以下方法进行护理有助于宝宝的康复：

1.多喂水

发烧会将体内一部分水分带走，造成身体水分大量流失。如果大家没有及时给宝宝喂水，就有可能造成脱水。而水具有调节体温的功能，对降温退烧很有帮助。

2.遵医嘱服药

宝宝反复发高烧，就要在医生的指导下给宝宝服用退烧药。宝宝发高烧有可能会给身体带来严重损伤，此时采取物理降温法退烧收效不大，大家要及时采取措施，防止引起并发症造成严重后果。

宝宝细菌感染反复发烧怎么办？相信以上的解读能帮到大家，让宝宝尽快康复~

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