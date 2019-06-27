1岁宝宝被保姆虐打颅内出血，民众声讨酿冲突

据台湾媒体报道，日前，台中市发生一起疑似保姆虐童案，一名一岁小女孩深受重伤。此事在网络上曝光后，引发民众的强烈愤慨。6月23日晚上，大约三百名网友来到保姆住处抗议，要求警方逮捕。警方随后赶到现场，在想要驱散人群时，与民众发生了激烈冲突。

妈妈发文保姆虐童，网友抗议与警察起冲突

6月22日，女孩的妈妈在脸书上发文表示，女儿疑似遭受保姆虐打，送医后发现颅内出血、背上有淤青。第二天妈妈再次发文表示，女儿或许会变成植物人，将来可能会考虑拔管并捐献器官。此事一经曝出，很快便在网上传开了。

6月23日晚上，有网友在脸书上呼吁大家去保姆住处抗议。截止当天晚上10点左右，现场聚集了将近300人。警方赶到后管制了周围道路，导致抗议人群骚动，双方起了冲突。

有网友爆料，这名保姆的老公是一名警察，怀疑干预了这起案件。警方则表示，已经给涉案保姆做了笔录和搜查取证。尽管其丈夫确为警察，但警方不会袒护。如果案情严重，警方会拘捕并羁押。

情况属实将重罚保姆，台湾虐童案件屡有发生

据了解，这名保姆于今年3月获得保姆证书。今年5月，她受人雇佣全天照料受害小女孩。目前相关部门已展开调查，如果发现情况属实，将公开她的姓名，同时处以6-30万元新台币的罚款，并终身不允许她从事保姆等相关职业。

据悉，今年5月，台湾立法机构刚刚修改法律，以加大对虐童罪犯的惩罚力度。虽然如此，但台湾还是经常发生虐童事件。本月早些时候，台中市一名1岁小男孩疑似被保姆虐待，脸颊两侧有严重抓伤，此前还曾被胶带封嘴。

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