妈妈要多陪孩子睡！宝宝性格更奈斯~

对于孩子的睡眠，不少家长都非常关注他们的睡眠时间、睡眠质量等，至于和谁睡没做过探讨，大多是谁有空就陪孩子睡。但事实上，孩子和谁睡却有着不小的学问。

专家指出：孩子从小和谁睡，心理上也会和谁更加亲近，未来的性格也更像谁。而因为妈妈能给孩子提供足够的安全，所以经常和妈妈一起睡的孩子，往往性格更加优秀。

跟妈妈睡，更有安全感

当还在妈妈肚里的时候，孩子就会感受到来自妈妈的安全感，而且因为对这种感觉的熟悉，他们在出生后更需要通过和妈妈的接触来获取安全感，比如来自于妈妈的爱抚、拥抱等等。

在和妈妈一起睡觉的时候，就是情感交流的最佳时机，这种陪伴可以让孩子消除恐惧等负面情绪，获得满满的安全感。不要小看这种安全感，这对于孩子的成长非常关键。

从小就有安全感的孩子，做事情都非常有底气，人也非常自信，人际交往能力也比较强。而如果从小就被迫和妈妈分开睡，那么孩子就会比较缺乏安全感，性格往往也比较内向。

这类孩子的主要表现就是喜欢靠着熟悉的人，到哪都要跟着，一旦找不到就会大哭；晚上睡觉的时候也非常紧张，时不时摸摸身边的人还在不在；遇到陌生人也比较胆怯，会躲在大人后面；一群小朋友玩耍时会站在一边，迟迟不肯融入。

和老人睡，孩子易生病

因为年级偏大，老人的身体处于衰弱阶段，肺部的组织弹性比较低，所以他们的呼吸大多比较沉重，呼出来的气体也非常浑浊，如果孩子经常和老人睡，那么孩子很可能经常呼入这些污浊的空气，不仅容易缺氧，还可能因此出现发育不良的情况。

此外孩子年幼免疫力还没有发育完全，而老人因为年纪大体质虚弱，所以如果二者在一起，那么就很容易出现细菌和病毒互相感染的情况，生活中有不少家庭就是孩子生病了传染给老人，老人生病了也传染给孩子。

独自睡觉，宜迟不宜早

有人想多陪孩子睡，却因为各种原因不能如愿；也有人想早点和孩子分开，但是因为孩子不愿意而无法实行。然而这里还是要提醒各位妈妈们，让孩子独自睡觉是迟早的事情，不宜操之过急；而且还要记住，分床、分房是个循序渐进的过程。

一般来说，在3-10岁完成独睡就可以了，如果孩子过小，那么这种训练会让孩子缺乏安全感和满足感，并且因此出现一些不良的睡觉习惯，比如咬被子、蹬被子等等，对孩子的心理发展非常不利。

另外也有不少家长存在一个误区，觉得孩子能独睡就是独立了，但是其实独睡只是独立的一部分，二者并没有什么必然的关系。下面分享一些，让孩子独立睡得小技巧：

1.先分床再分房

让孩纸独立睡觉是个循序渐进的过程，操之过急只会让孩子缺乏安全感，容易产生恐惧。所以一开始建议先尝试和孩子分床睡，一方面是在同一个房间，孩子比较容易接受，另一方面也是方便照看孩子，孩子夜里惊醒也能及时安慰。

2.分房睡别关门

刚开始分房睡的时候，孩子可能会比较抗拒，此时可以把两个房间的门打开，这样看起来还在一个空间里，孩子比较容易接受。而且因为没有关门，孩子夜里起来也能第一时间找到爸爸妈妈，避免产生恐惧情绪。

3.陪伴孩子入睡

虽然分房睡了，但是也可以陪着孩子入睡。建议在睡觉前，可以陪伴在孩子身边，讲讲故事、玩玩小游戏，等到孩子睡着了再离开。这样的做法会让孩子感觉，虽然和妈妈分开来睡了，但还是疼爱自己的，更利于他们接受跟妈妈分开睡的事实。

4.固定睡觉时间

平常要固定孩子睡觉的时间，这样有助于培养他们良好的作息时间；睡觉前记得让孩子上个厕所，以免半夜被憋醒产生恐惧；睡觉前不要让孩子太难过或者开心，也不要看过于剧烈的电视，这样才能保证他们的情绪稳定，尽快入睡。

宝宝睡觉，哪种睡姿最好

不同的睡姿，对宝宝也有着不同的影响：

1.趴着睡

这是宝宝最好的睡姿，可以促进胸廓和肺的生长发育，这是因为床的反作用力正好按摩到胸廓，能提高他们的肺活量。不过切记，如果宝宝刚好在感冒咳嗽，那么就不要让他们趴着睡，影响到正常的呼吸。

2.侧着睡

除了趴着睡，侧睡也是不错的选择，需要注意的时候，最好不要让孩子只朝着一侧睡，这很容易导致脸部两侧发育不对等，还可能出现斜视的情况，所以如果宝宝喜欢侧着睡，那么最好隔一段时间就更换一下方向。

3.平躺睡

平躺着睡是个不太好的选择，因为受重力影响，喉部会阻挡呼吸气流自由进出气管口，这样孩子睡觉时可能会有呼吸不畅的情况，部分孩子还会因此打呼噜。

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