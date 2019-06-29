几个省钱小妙招，分享给会过日子的宝妈~

作为一名妈妈，既要照顾好孩子、家人的生活，又要打理好自己，这其中就要花上不少银子。今天，育姐就给大家支招几个省钱的好点子，快来学习一下吧：

煮米饭之前要充分浸泡

不管是糙米还是大米，在煮之前最好先用温水浸泡一下，让米粒充分吸收水分，这样不仅能节省煮饭时间，同时也能让米粒更加饱满，口感更好助于消化。

大米中的植酸不仅影响蛋白质与矿物质的吸收，还会影响人体对钙镁元素的吸收。但大米含有植酸酶，在温水浸泡之后，可以促进植酸酶产生，将大米中的植酸分解开。

不过，在浸泡时要掌握好时间与温度。如果水温太高，也会影响大米的营养。在浸泡时最好采用30—60摄氏度的温水，时间在一个小时之内，之后再煮饭，这样不仅营养不会流失，米饭的香味也能得以保存。

咖啡渣不单单能去除异味，还能美容

很多人都爱喝咖啡，因为它能提神，而咖啡渣可以吸附异味。但是很多人不知道，咖啡还能美容，而且效果也很明显哦

1.光滑肌肤

将咖啡渣用水打湿，然后加入蛋清搅拌均匀，然后涂抹在脸上，这样能去除肌肤角质层，让肌肤变得细腻光滑。

2.减肥塑形

身材肥胖的女性可以将咖啡渣、热水、橄榄油放在一起搅拌，然后涂抹在肥胖部位，按摩几分钟之后洗去，这样可以减少脂肪囤积。

3.祛除黑眼圈

在睡觉之前，可以将咖啡渣沿着眼睛周围敷上，适当按摩以促进血液循环，一段时间后可以消除眼部浮肿与黑眼圈。

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