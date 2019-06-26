父母身上这3个坏习惯，最容易被娃学走，快改！

家长们有没有想过，孩子身上的坏习惯，也许正是因为你导致的呢？如果你身上有以下这些坏习惯，那么就要小心了！非常容易被孩子学去，我们一起来看看：

1.说谎，不守诚信

如果家长觉得说谎、不守诚信只是一件小事，那么孩子自然不会觉得这是什么大事。他们会发现说谎可以避免伤害，还把做错的事通过这种方式转嫁到其它人身上。这对一个孩子的成长，以及将来在社会上的立足响影是深远的。所以，家长如果答应了孩子某件事，就要尽可能去办到。总是失言于孩子，孩子一方面会感觉失落，另一方面也渐渐学会了这种行为，养成了撒谎，不守诚信的恶习。

2.看手机，做低头族

孩子玩手机，家长各种担心，怕影响视力，怕影响学业，怕孩子沉溺其中。为此，很多家长想尽各种办法想要帮助孩子改掉这个坏毛病。

但是回过头来，家长自己是不是把手机放下了呢？生活中，有的家长对着手机的时间比和孩子相处的时间还多，更有的家长在陪孩子写作业的同时，自己却在玩着手机，孩子自然会跟着学。家长如果想要孩子改掉玩手机的毛病，就要先要把自己的问题纠正过来。

3.发脾气摔东西

有的家长吵架时根本不会管孩子在不在场，乱发脾气，乱摔东西。这种行为给孩子做出了非常不好的示范，孩子善于模仿，很可能以后也会学着父母的样子顺手摔东西，养成坏习惯。在家庭生活中，父母应该学会克制自己，吵架虽说生活中难免，但是如果懂得克制，尽量不在孩子面前吵架摔东西，学会正确抒发负面情绪，才能给孩子做个榜样。

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