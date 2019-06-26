产后做好这四件事，颜值会急剧上升

有人说，生娃就像一把杀猪刀，能有幸躲过这一刀，那全凭运气了。真是这样的吗？如果你可以做好下面的4件事，颜值可以甩同龄人几条街~

1.皮肤上注意保养

不要认为哺乳期就不能用护肤品，因而忽略了对皮肤的保养。市面上有很多专门供哺乳期女性使用的护肤品吗，每天注意护肤保养，其实也花不了多少时间，如果放任自己的懒惰，自然会老得快。

2.保持好心情

一个女人的状态是否好，在于她有没有一颗年轻的心态。记住，多笑并不会让人变老，而是让人更加好看，即使是长了皱纹，那也是美丽的皱纹。而如果每天都心情不佳，则会让一个人看起来很疲惫，没有活力感，看起来就会显老。

3.饮食上注重营养健康养生

一个女人如果能在产后恢复的特别快，这说明她的身体素质非常好，但另一个重要的因素就是饮食习惯很不错。良好的产后饮食习惯可以帮助女性更快恢复，产后不但要吃得营养，还要吃得清淡。新鲜的水果蔬菜、精心煲制的粥品，都是美容圣品。很多女性在生完孩子后，身材还是比较胖，原因在于她们认为要给孩子喂奶就必须大鱼大肉。这种想法是不科学的，只有吃得清淡，饮食上搭配注重营养均衡，不仅可以多产奶，还能够少长肉。

4.穿着讲究搭配适宜

一个人的穿着搭配正确，可以恰到好处地掩盖自己的缺点，而且又不失美观。产后，女性应该根据自己身材的不同情况来选择合适的服装搭配。大腿粗一点的宝妈可以穿半身裙把腿部遮盖；身材上下比例严重不协调的宝妈，可以针对比较胖的部位选择宽松的衣服。太紧的衣服不适合新妈妈穿，而且哺乳也不方便哦~

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