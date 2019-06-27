pick这些好方法，让宝宝获得优质睡眠~

新生儿很难区分白天和黑夜，这就可以解释为什么宝宝的昼夜睡眠时间那么短。但是一旦你的宝宝长大一些后，你就可以教他昼夜的不同之处，并且养成健康的睡眠习惯。下面是一些专家的建议：

策略性地使用灯光

黑暗会促使大脑释放褪黑激素，这是一种关键的睡眠激素。它可以让宝宝白天感到明亮，夜晚感到黑暗，从而能够快速地知道什么时候该睡觉。白天让充足的阳光照进屋子或者带宝宝出去。让宝宝在光线充足的房间中午小憩一会。为了诱导宝宝在夜晚睡眠，在夜晚调弱光线（睡前两小时），这样可以调节宝宝的睡眠情绪。在宝宝的房间可以用夜灯，但一定要选择小的、昏暗的（不要插在靠近床和窗帘的地方）。如果宝宝在夜里醒了，不要开灯或者带他去光线很亮的房间。光线的转变会让他认为该起床了。相反的，应该在昏暗的房间中继续让他入睡。如果早晨的阳光让宝宝醒得太早，或者他很难睡午觉，可以考虑在房间放置暗色调的东西。

宝宝昏昏欲睡时带他上床睡觉

这是一个比较高的要求，尤其是对于哺乳妈妈来说。但是合适地掌控时间，你和宝宝都会更容易得到休息。试着在宝宝安静时，打瞌睡之前让他睡觉。

过一会再去看看宝宝

如果你听到宝宝有动静，别急着去安抚，等几分钟给他时间安顿好自己入睡。如果他还没有入睡，并且好像是已经醒来，在宝宝哭之前去看看他。在哭闹之前去看看宝宝可以防止他完全醒来再无法入睡这种情况。

尽量不要直视宝宝的眼睛

很多宝宝容易受到刺激。只要碰到宝宝的目光，就可以吸引他的注意力，对他来说游戏时间开始了。那些与困倦的宝宝眼神交流的父母会无意中把他们从睡眠区带出，夜间和宝宝交流互动得越频繁，他就越有动力起床。如果你晚上去看宝宝，不要和他眼神交流，不要大声地说话，也不要放他喜欢的音乐。目光停留在宝宝的腹部，轻轻地抚慰他入睡。

灵活地换尿布

在宝宝睡觉前，给他换上比较好的尿不湿。当他醒来，闻一闻是否脏了，只在有大便时给宝宝换一下。为了避免在晚上更换时完全叫醒他，可以尝试使用加热过的湿巾，会让孩子更舒服。

让宝宝吃点“夜宵”

如果宝宝的睡眠有问题，叫醒他吃“夜宵”（例如在10点到午夜之前）可以帮助更长时间的睡眠。保持灯光昏暗，轻轻地把宝宝从婴儿床抱出来，坐下来哺乳。他醒来后可能刚好可以进食，如果没有，可以轻轻用乳头推他的嘴。进食完后把宝宝抱回床上，相信孩子一定会有个好觉。

按照这些小贴士可以帮助养成健康的睡眠习惯，你可以在宝宝出生的第一个月开始。不过，一般要到宝宝四个月大时，他才可能准备好正式的睡眠训练。到那时，宝宝不仅可以睡得更久，而且也能更好地接受你所用的方法~

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