818婴儿指甲常见的五个问题

大约在孕5月的时候，胎儿的指甲就开始形成，而指甲的生长会伴随人的一生。指甲正常情况下都是红润有光泽的，不过指甲也有出现问题的时候。下面，育姐就给大家盘点下婴儿指甲常见的五个问题：

1.指甲有炎症

宝宝的指甲被皮肤包裹，无法正常生长，这叫做内生甲。而如果是宝宝指甲周围的皮肤发生炎症，则叫做甲沟炎。

1岁以内宝宝大脚趾甲很容易出现内生的情况，如果观察到宝宝的内生甲已经引起周围皮肤红肿疼痛，那么应该带孩子去医院就诊，看看有没有发炎的情况。建议给宝宝的脚趾指甲不要修太短，趾甲侧方在修剪时应修理成光滑的弧形，避免过于尖锐，刺进皮肤引起甲沟炎。

甲沟炎有急慢性甲沟炎之分，急性在外伤的情况下容易引起，比如说宝宝被绊倒、或是用脚趾踢了某些坚硬的东西等，导致指甲戳进皮肤当中被感染，形成甲沟炎。

慢性甲沟炎，常见于爱吮吸手指的宝宝当中。吮吸引起念珠菌局部繁殖，使皮肤发生炎症，如果家长看到宝宝吸吮过的手指增粗变红，那么就要警惕起来，必要时及时就医。

2.指甲脆薄

这种情况对于3岁以内的宝宝来说很正常，随着时间的增加，年龄的增长，宝宝的指甲会变得强韧。

3.白点、凹点

指甲上出现白点和凹点说明宝宝缺钙？这些都是因为一些小小的外伤所引起的，这种情况不需要特殊的处理，指甲长长时，白点或是凹点就会外移，一起修剪掉就可以了。但是如果宝宝指甲的凹点反复出现，很有可能是湿疹、银屑病等等一些疾病引起的，此时应该就医确诊。

4.指甲外伤出现淤青

这种情况可能是因为不小心被挤压而产生的，这种情况也不必特殊处理，发黑的部位会因为指甲长长而外移。

5.指甲周围长倒刺

宝宝的指甲周围皮肤上长了倒刺，这个是正常的，因为宝宝好动，很喜欢抓东西，所以蹭起倒刺也是常见的。妈妈发现宝宝的倒刺时，应该使用温水把倒刺泡软，然后使用斜面剪刀把倒刺贴着边缘剪下来。另外，每天给宝宝的手部涂抹润肤露也可以减少倒刺的产生。

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