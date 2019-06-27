关于产后例假，这四句话不得不说

生完宝宝后，大姨妈啥时候来每个人都不同。有的妈妈会在产生3个月就来例假，有的则是一年，还有的是在给宝宝断奶后才来例假。这主要是由是否哺乳，产后女性的体质来决定。那么，在产后第一次来例假后，女性要注意哪些问题呢？我们一起来看看:

1.卫生问题不可忽视

生完宝宝后第一次来例假，此时私处的卫生要仔细对待，否则很容易发生感染。来例假后，内裤和卫生巾要勤换，坚持每天用流动的温水清洗外阴。记住是外阴哦，很多女性在清洗时，想要洗的更干净都会往深处洗，这样反而会把细菌带入，更容易发生感染。

2.来例假不影响哺乳

老一辈认为，哺乳期的妈妈如果来了月经，那么奶水就失去了价值，已经没有什么营养了。所以，很多老人见到自己的儿媳来了例假，都会让她们给孩子断了母乳，用配方奶粉代替。这是不科学的，要知道即使是来了月经，母乳的营养价值也不会受到太大影响。

来例假后，母乳当中的脂肪含量会降低，但蛋白质增多了，成分上会有所改变，但是营养价值依然是很丰富的，和配方奶粉相比，它依然是宝宝们最优质的食物。因此，产后来例假不影响哺乳。

3.“大姨妈”没来可以同房？错

有些人以为产后还没有来例假就不会排卵，这样在同房时，不避孕也不会怀孕。所以，这种误区就让很多妈妈刚生完宝宝没多久又怀上了。真实的情况是，在产后，即使大姨妈没来报道，女性的卵子是照样会排出，还是老老实实做好避孕工作吧。

4.捶腰有害健康

来例假时，有不少女性都会有腰酸或是腰疼能不适感。这个时候会下意识地捶一捶来缓解这种不适感。这种做法对于刚生完孩子的女性来说很不好，因为捶腰会使盆腔充血更加严重，会使生产造成的子宫创面恢复受到影响。

原来产后的第一次例假还有这么多学问，宝妈们了解了吗？

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