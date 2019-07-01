熊孩子难教育？这4个小方法专治熊娃

对许多母亲来说，适当且有效地教育孩子是最艰难、最令人有挫败感的育儿任务之一，这似乎是永无止境的考验。

到底应该如何教育孩子呢？有些人把它与打屁股和惩罚划上等号，但这并不是正确有效的方法。实际上教育就是制定规则来约束你的孩子做出攻击性的行为（打和咬）、危险的行为（在街上乱跑）和不恰当的行为（扔食物）。这里有8个办法可以帮助你设定规则并阻止不良行为。

制定一些必要的规则

如果你总是对孩子说不可以，长此以往他可能会漠视并且无法理解你的反对，而且你也不能保证自己永远不会心软，在所有问题上都坚持到底。所以设定一些你认为必须遵守的规则，不要在一些烦人的琐事中陷入死循环。与孩子保持良好的关系非常重要，所以不要一味地强迫他。

提前避免不良行为

一些不良的行为是可以避免的，只要你提前预料到了并做出有效的预防措施。比如有的孩子喜欢拉卷筒卫生纸，正确的做法是直接将卫生纸放在他够不着的高台上而不是训斥他。如果孩子喜欢从杂货店的货架上抓罐头玩，那就在你购物的时候带上玩具让他在购物车里玩。如果孩子喜欢在墙上画画，那就把蜡笔藏在一个够不着的抽屉里，不要让他在没有人监督的情况下乱涂乱画。

始终如一

2-3岁的孩子正在努力了解他们的行为对周围的人有何影响，如果你对他们行为的反应一直在变化，他会不清楚到底该不该这么做。如果你总是用同样的方式回应，他可能会在四到五次之后得到教训。在2岁的时候，很多孩子学会了如何通过卖萌来让他们的父母心软。不要让孩子的策略影响你，不管他们多么可爱。

保持冷静

当你18个月大的孩子猛拉狗尾巴或者你3岁大的孩子连续第一百个晚上拒绝刷牙的时候，你很难保持冷静。但愤怒的咆哮无法向孩子传递你的感受，甚至会使情况变得更糟。

当一个孩子被父母的消极情绪淹没时，他只会注意这种情绪，听不到你在说什么。而且有时愤怒的反应只会激起孩子的兴趣和叛逆，所以不要急于提高分贝。当你发出谴责时，要迅速、坚定、严肃和严厉。

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