宝宝打呼噜张嘴要重视！会拉低身高和颜值

有句话说得好，幸福的人有一样的幸福，而不幸的人各有各的不幸。育姐觉得这句话放在妈妈身上，可以改为：乖宝宝都是一样的乖，而难养的娃各有各的难养处。

就像很多妈妈都烦恼的事情——宝宝夜里睡不安稳，时常要妈妈起来哄，而这点育姐的闺蜜就没有，她孩子每晚都睡得很安稳。但最近她也开始为孩子的睡眠表现担心了，因为她发现宝宝睡得太沉了，甚至开始打呼噜，还时常张着嘴。于是就来求助育姐，孩子会不会是身体哪里有毛病了呢？

宝宝睡觉为什么会打呼噜

育姐从医生那里得知，宝宝睡觉打呼噜其实可能是腺样体肥大引起的一种睡眠障碍。

腺样体其实是咽扁桃体，属于扁桃体的一部分，它往往在宝宝7~8岁时发育到最大，然后逐渐开始萎缩。等到孩子15岁左右，腺样体就会消失不见，或只留下很小的一部分。

本来它也是个没什么存在感的器官，用处也不大，但却像一颗会被引爆的雷埋在宝宝身体里。一旦慢性鼻咽炎、鼻窦炎扁桃体炎等炎症刺激到它，它就会病理性变大。由此，宝宝就会打着呼噜睡觉了。

腺样体肥大对宝宝有什么影响

表面上看起来，宝宝也只是在夜里打打呼噜，张张嘴流口水，没什么大碍。肥大的腺样体也会随着时间慢慢萎缩，但其实如果放任不管，宝宝以后的许多方面都会被影响。

首先就是宝宝的睡眠，有些宝宝可能会因为长期的打呼噜和张口呼吸影响睡眠，接着导致睡眠质量差、精神差、记忆力下降，严重时可能会出现呼吸暂停···

其次是宝宝的身高，当宝宝睡着时，生长激素的分泌量比白天多。因此如果宝宝呼吸不畅影响睡眠，促生长激素的分泌就会减少，大长腿就成了幻影。而且临床上已经发现，很多腺样体肥大的孩子回比同龄孩子瘦小。

接着是宝宝的颜值，长期张口呼吸，宝宝的面部会变形。下唇外翻、牙齿不齐、颌面畸形，好好的一个如花似玉的宝贝，愣是被打呼拉低了颜值，你说亏不亏？

最后是其他疾病，人体内的各个器官是相互联通的。因此腺样体肥大，压迫咽鼓管鼻咽部开口，导致中耳炎和宝宝听力下降。

如何判断宝宝是不是腺样体肥大

相信已经有不少家长，在看完上面这些描述后慌了，想知道自己宝宝是不是真的腺样体肥大。育姐接下来就教你门判断的方法。

家长可先在家自行观察，如果宝宝出现了以下症状，那么就要高度注意：

1.宝宝睡觉时打呼噜、总是翻来滚去、睡眠质量不高，甚至有时会因为憋气把自己弄醒。

2.宝宝喜欢张着嘴巴呼吸、嘴巴前凸、牙齿不齐。

3.宝宝没有感冒却总是咳嗽，对周围声音不敏感。

4.大一些的宝宝经常头晕、白天嗜睡、记忆力和学习能力下降。

当然以上的点只能帮助家长做一个初步判断，如果你家宝宝符合以上的情况，可以去医院做一个窥镜检查或鼻咽侧位X线照片，可以得到准确的诊断结果。

宝宝腺样体肥大怎么办

当宝宝的呼吸能力和记忆力、听力已经被腺样体肥大影响时，家长务必带着宝宝积极配合治疗。

1.生活方式的改善

均衡饮食，避免宝宝吃过冷过热和辛辣的食物，以免刺激咽喉部；

注意宝宝的保暖、避免着凉，预防流感病毒勤洗手，以免宝宝上呼吸道感染；

如果宝宝有过敏性鼻炎，最好检测出过敏原避免接触，以免一直折磨宝宝。

2.专业性的治疗

对于病程较短、半个月以内的腺样体肥大，往往在医生的指导下可以被治愈。治疗方式有：口服抗生素、激素（如强的松）、抗过敏药物（如开瑞坦），或使用鼻腔喷雾激素类药物（如辅舒良）。

如果是病程达到2～3月以上的腺样体肥大，保守治疗方法也起不到效果，一些医生会建议给宝宝进行手术治疗。但临床上绝大多数腺样体肥大是不需要手术的，爸妈们要谨慎选择方案。

当腺样体肥大被治愈后，只要宝宝加强锻炼、积极预防感冒等咽喉部疾病，复发的几率是很小的，所以家长一定要重视这个疾病，尽快解决宝宝的“呼噜”。

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