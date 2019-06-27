快放暑假了，要警惕这五个臭毛病，孩子很容易会有！

暑假即将来临，有些家长会习惯给孩子报班，但也有些家长心疼孩子，想让他们在署假好好放松一下。只是，很多孩子一到放假就睡懒懒散散，看电视打游戏，和之前学校的生活完全脱轨了。今天育姐就来说一说这些坏习惯，省去开学时再费心费力地纠正啦。

坏习惯一：沉迷手机平板和电脑电视

育姐小时候，家里还只有一台电视，能看上一会就开心得不得了。随着科技的发展，现在的孩子面对越来越多的电子产品，比如手机电脑平板，电视已经不能满足他们了。前天育姐还在地铁上听到这样一段对话：

儿子：妈妈，你能不能下载一些男孩子玩的游戏啊？

妈妈：那什么是男孩子玩的游戏呢？

儿子：就是王者荣耀啊

妈妈：那你班上同学都在玩吗？

儿子：大家都觉得好玩……

看模样，孩子才6、7岁，当时还拿着妈妈的手机玩着微信“跳一跳”。这说明孩子天性就爱玩，但是家长如果不管控，孩子就能沉迷其中。现在小学生近视比例就已经超过一半，不想孩子清澈明亮的眼睛都被挡在厚厚的玻璃镜片后面，就应该控制他们每天面对电子屏幕的时间。

不仅沉迷，还有些熊孩子拿家长的手机直接给游戏充钱，给主播打赏。有猜中了父母支付宝密码直接充值游戏，短信发到家长手里才被发现，一问已经花了万元却对钱毫无概念的。也有身患重病把看病的钱全投进游戏，还花钱找代练被骗的。

如果家长当时看管严一些，对游戏时间的控制好一些，孩子们也没有机会作出上面这样的事情。

应对方式：不要粗暴地拒绝孩子玩游戏，看电子屏幕的要求，而是和他约定一个时间段和时长。并且多找机会和孩子做些亲子游戏，带孩子去户外运动，避免一整个暑假宅在家里。

怀习惯二：狂吃各种零食

现在的各种零食，很多都是高盐高糖，这样的味道足能吸引顾客。孩子在暑假如果毫无节制地吃，一个暑假胖十斤也不是不可能。

而且长辈往往会给孩子准备丰盛的饭菜，今天熬鸡汤明天炖猪蹄。大鱼大肉缺乏蔬菜，一个暑假过去孩子尽长肥肉。等到开学，肥胖的外表可能会引起同学的议论，伤害自尊心，还会影响身体的发育，让身高的增长时间缩短。

应对方式：规定孩子每天可以吃的零食量，并且多用水果填补三餐之间的空隙，水果比起零食要健康得多。

坏习惯三：赖床睡懒觉

我们都知道，生物钟的养成是需要一段时间的。如果孩子在暑假都已经习惯睡到十点钟，等到开学你再突然让他7点半起，那过程很艰难，孩子当天的精神状态也会不好。

在家睡懒觉是人生一大美事，不光是孩子，连大人都会贪恋。可睡完懒觉，吃早饭的时间耽误了，午饭又吃不下被推迟了，一天作息时间全打乱了，实在不利于暑假的活动和学习安排。

应对方式：可以给孩子开定时空调，到点起来不会那么热，起床也就不那么困难。适当地让孩子多睡一会，在规定的时间段必须起床，不能任由他随便睡。晚上入睡的时间也要规定好，避免晚上熬夜白天起不来。

坏习惯四：变身两面派

到了暑假，有的长辈会搬来一起住，帮助儿女带孩子，这时候许多孩子可能会乘机“作妖”。仗着有爷爷奶奶，外公外婆的撑腰，不遵守之前定好的规矩，在家乱发脾气，你一说他，他就跑到长辈面前装可怜，让父母两面为难。

如果现在在看这篇文章的你，就是爷爷奶奶，外公外婆等长辈，请假期见到孩子，给予他关爱，而不是过度的溺爱。之前就有这么一条新闻，江苏一位爸爸因为4岁孩子挑食撒泼，就教育了一番。爷爷觉得心疼，不仅指责了爸爸，还用菜刀阻止爸爸把孩子带回家。双方僵持不下后，报警调解。

应对方式：父母应当先立下一套行事标准，当长辈来了以后，双方及时沟通。或者利用晚上一起吃饭饭后休息的时间，全家讨论孩子的行为问题，把当天的表现说一说，不给孩子当两面派的机会。

坏习惯五：拖延症晚期

你让孩子去写作业，他说假期那么长，明天再写。

你让孩子去外面运动运动，她说天气热，凉快了再出门。

你让孩子帮忙做家务，他说等他游戏打完这一局。

家长听到分分钟爆炸，觉得孩子怎么会这么懒散有没有？其实孩子说的话也不是不对，只是这种行事拖沓的方式让人觉得很不舒服。就拿作业来说，一昧地纵容他，让他假期疯玩，最后开学前一天才临时抱佛脚，对他勤奋的性格、时间的合理规划都是不利的。

应对方式：建议家长可以给孩子制定假期表格，几点到几点做什么，下午必须要写作业，每周有几天可以出去玩，每周一天自由活动等。给予孩子适当的自由，却也要加上一点聪明合理的束缚。

最后，希望各位家长和孩子都能度过一个快乐平安的暑假，玩得开心的同时们还能合理利用时间，为下学期开学做好准备哦~

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