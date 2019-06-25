印度男孩用糖果作诱饵，暴力强奸3岁女童

据英国《每日邮报》报道，近日，印度发生一起骇人听闻的儿童性侵案，一名11岁男孩用糖果将邻居家3岁小女孩骗进家里，随后实施性侵。

男孩用糖果作饵，强奸3岁女童

这起性侵案发生在印度北阿坎德邦首府德拉敦。6月18日上午，一名11岁男孩趁邻居家大人外出上班，上门对邻家3岁女孩说：“来我家玩，就给你吃糖”。随后，成功把女童骗进自己家里，并残忍地对女童实施了强奸。

据了解，小女孩的妈妈是一名佣工，爸爸则就职于当地一家酒店。案发时，这对夫妻的9岁儿子和7岁女儿都待在家里，但他们对妹妹的经历毫不知情，直至妈妈下班回家后才发现小女儿情况异常。了解到真相后，妈妈立即上门愤怒质问男孩。

男孩承认强奸事实，案件引发民众抗议

男孩很快就承认了强奸事实，女童妈妈立即来到警察局报案。6月20日，当地警方给受害小女孩安排了身体检查，表示将发布声明来公布调查结果。

过去十年以来，印度强奸案呈高发态势。2012年，4名男子在公交车上将一名23岁女大学生强奸致死，震惊全世界。这起案件曝光后引发民众的强烈抗议，要求警方严惩凶手。警方表示，根据法律规定已对这起案件展开立案调查，目前，涉事男孩已被关押在未成年人羁押中心，而受害小女孩正在接受心理治疗。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)